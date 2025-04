(ARC) Polizia: Regione, grande supporto a chi difende sempre cittadini Fvg

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Trieste, 11 apr – Le donne e gli uomini della Polizia di Stato

svolgono ogni giorno un lavoro straordinario a difesa dei

cittadini del Friuli Venezia Giulia. ? un onore collaborare con

questa istituzione che rappresenta un cardine fondamentale per la

libert? e la democrazia del nostro Paese. Questa alleanza

virtuosa sar? rafforzata anche in futuro anche al di fuori delle

competenze della Regione come dimostrano le ingenti risorse messe

a disposizione delle forze dell’ordine in questi anni.

Questo il pensiero espresso dal governatore del Friuli Venezia

Giulia a margine della cerimonia che si ? tenuta a Trieste per il

173? anniversario della fondazione della Polizia di Stato.

Nel corso della cerimonia, che ha visto la partecipazione anche

dell’assessore regionale alla Sicurezza, il governatore ha

consegnato alcuni riconoscimenti agli agenti che si sono

particolarmente distinti in un’operazione transnazionale che ha

permesso di sgominare un’associazione a delinquere finalizzata al

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Per l’occasione la Questura ha allestito in piazza Verdi una

serie di gazebo dove si possono ammirare le diverse specialit? e

i mezzi tecnologici utilizzati dalla Polizia di Stato.

Il 173? anniversario della fondazione della Polizia di Stato ?

stato celebrato anche a Udine alla presenza dell’assessore alla

Salute e a Pordenone dove la Giunta regionale ? stata

rappresentata dall’assessore alle Infrastrutture.

