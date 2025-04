(ACON) BURLO. HONSELL (OPEN): PETIZIONE IN CR, CDX IGNORA IMPEGNO CITTADINI

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

regionale ? stata esaminata la petizione presentata dal numeroso

Comitato di cittadini contrario all’abbattimento della pineta di

Cattinara e in difesa del Burlo come Ircss. Purtroppo, la

Commissione ? stata convocata oltre un anno dopo la presentazione

della petizione, quando ormai la pineta era gi? stata abbattuta”.

Cos?, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg,

Furio Honsell.

“Come Open Sinistra Fvg – spiega Honsell – abbiamo richiesto che

almeno i punti relativi al potenziamento del Burlo e delle sue

infrastrutture di accoglienza, che costituivano altri punti della

petizione, fossero accolte. ? stata, invece, votata una

risoluzione che non accoglie se non in minima misura, anche

rispetto al Burlo e alle compensazioni ambientali, quanto

richiesto dai sottoscrittori”.

“Abbiamo pertanto espresso voto contrario alla risoluzione –

prosegue l’esponente di Opposizione – perch? riteniamo che sia un

gravissimo comportamento quello di non audire i sottoscrittori di

una petizione se non quando viene meno il senso principale della

loro richiesta e non accogliere esplicitamente il poco che ancora

era fattibile quando siano convocati per partito preso”.

“L’impegno civile dei cittadini – conclude Honsell – ? un

patrimonio che troppi consiglieri regionali oggi hanno svalutato.

Una bruttissima pagina di democrazia partecipata”.

