COMUNICATO STAMPA 9 APRILE – TREVISO SUONA JAZZ FESTIVAL 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 TREVISO SUONA JAZZ FESTIVAL XI Edizione

“Tra culture e generazioni”

Anteprima 30 aprile, International Jazz Day – Treviso

Festival dal 17 al 25 maggio

Torna la festa del jazz a Treviso, e l’undicesima edizione di Treviso Suona Jazz Festival,

manifestazione promossa da Urbano Contemporaneo ETS, si ripresenta tra aprile e maggio con

un ricco programma. E’ un festival diffuso, quello diretto da Nicola Bortolanza, che si muove

secondo una linea consolidata e che abbraccia l’intera città, tra prime Italiane e produzioni

originali, innescando un dialogo, come dice il titolo di quest’anno, “Tra culture e generazioni”,

confermandosi un evento in grado di unire musica, arte, cultura, socialità.

La manifestazione parte con l’anteprima del 30 aprile, in occasione delle celebrazioni della

giornata Internazionale del Jazz, con l’emozionante piano solo di Shai Maestro, voce di spicco

del jazz contemporaneo, un artista capace di inglobare jazz, classica, folclore mediorientale, e

prosegue dal 17 al 25 maggio con un cartellone ricco di contenuti e una varietà di stili e

proposte, che rendono omaggio a una musica che è sinonimo di libertà e punto di incontro tra

culture e generazioni differenti.

A Treviso sono attesi musicisti di alto profilo internazionale, come gli americani Uri Caine, Brad

Jones e Jim Black, grandi eclettici e artisti avvezzi a superare le convenzioni del jazz a cui siamo

abituati, ma anche Seamus Blake, Doug Weiss e Jorge Rossy, tre pilastri della scena jazz

Internazionale, e alcuni dei migliori nomi della scena jazz italiana, come Max Ionata,

Alessandro Lanzoni, Michele Polga, Francesco Diodati, oltre al jazz “al femminile” della

virtuosa pianista e vocalist Francesca Tandoi.

Al tempo stesso, la kermesse conserva e rafforza l’attenzione verso le nuove generazioni e il

mondo della didattica con eventi dedicati. Tra questi, la Workshop Jazz Orchestra diretta da

Ettore Martin, è una formazione a big band composta da giovani talenti, nata dalle attività

didattiche annuali del festival, protagonista con un concerto ad ingresso gratuito in uno dei tanti

eventi all’aperto.

Non mancano gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, al mondo dei fumetti, ma anche guide

all’ascolto, mostre e presentazioni di libri, a conferma della multidisciplinarietà di una

manifestazione sempre includente. Il cartellone crea anche un ponte tra immagini e suoni,

abbracciando il mondo del cinema, con la proiezione e sonorizzazione del film Safety Last! il più

trevisosuonajazz.it

famoso film di Harold Lloyd, l’attore da molti riconosciuto come uno dei “re delle comiche”

insieme a Charlie Chaplin e Buster Keaton.

Parallelamente ai concerti di prima serata trovano spazio gli eventi di Jazz & Food, il programma

nei locali in centro città con gli artisti del territorio, perché l’idea di fondo è che il jazz debba

essere un patrimonio condiviso, per ritrovarsi e ascoltare buona musica dal vivo insieme, nelle

sale da concerto, ma anche nei locali, nelle strade, nelle piazze.

Anno dopo anno la manifestazione riesce a creare una forte connessione tra territorio e musica,

trovando nel perfetto connubio, tra jazz e luoghi d’arte, un format che agli esordi fu innovativo

per la città, ma che nel tempo si è rivelato un tratto distintivo di un festival che ha saputo anche

coinvolgere i luoghi all’aperto, le attività produttive, e che ha nei suoi punti di forza la qualità,

l’originalità, e il sapere fare rete con enti, aziende, mondo associativo. “ Le undici edizioni,

comprese le numerose attività pre e post festival tutto l’anno, e il coinvolgimento di tante e

diverse realtà del territorio, fanno riflettere su come e quanto questa manifestazione sia entrata,

un po’ per volta, nella vita e nelle abitudini di tanti trevigiani e non solo. “Dichiara Nicola

Bortolanza, ideatore e direttore artistico del festival.





Con grande piacere saluto questa undicesima edizione di Treviso Suona Jazz Festival, tra i

Festival musicali più importanti e seguiti in Veneto, che vede protagonista la musica Jazz,

patrimonio condiviso e fruibile nei luoghi più significativi che animano la Città. Sono in calendario,

nel mese di maggio, appuntamenti che coinvolgono i luoghi più suggestivi di Treviso, tra i quali il

Teatro Mario Del Monaco, che hanno dato e danno lustro, sotto il profilo culturale-artistico, al

capoluogo della Marca. Una varietà di appuntamenti pensati per un pubblico eterogeneo, capace

di apprezzare una musica che porta con sé un’importante storia e grandi atmosfere. Auguro agli

organizzatori un grande successo, sia in termini di partecipazione del pubblico agli appuntamenti,

sia in termini di apprezzamento dell’offerta culturale e musicale proposta, per un Festival che di

certo è divenuto negli anni un appuntamento di grande rilevanza.

Dott. Luca Zaia

Presidente della Regione del Veneto

Sono lieto di dedicare un saluto in occasione dell’undicesima edizione di Treviso Suona Jazz

Festival, che dal 30 aprile porta in città l’energia e il talento di musicisti di punta del panorama

internazionale. La Provincia di Treviso rinnova, con grande stima per la proposta culturale di

Urbano Contemporaneo ETS, la concessione del proprio patrocinio istituzionale e la diffusione

degli appuntamenti attraverso il calendario Reteventi, ma non solo: alcuni dei concerti del

calendario, come da tradizione, si svolgeranno nell’Auditorium del Sant’Artemio, sede dell’Ente,

che da anni presta la sua vocazione a “tempio della musica” alla rassegna. È dunque con piacere

che invitiamo la cittadinanza a partecipare agli eventi di Treviso Suona Jazz Festival, lasciandosi

trasportare dall’atmosfera di vivacità e originalità che la musica dal vivo del Festival porta con sé!

Stefano Marcon

Presidente della Provincia di Treviso



È con grande entusiasmo che rivolgo a tutti voi il mio più caloroso benvenuto all’undicesima

edizione di Treviso Suona Jazz Festival, un evento che, anno dopo anno, ha saputo affermarsi

come una delle manifestazioni più importanti e attrattive della nostra città. Il TSJF non è solo un

festival musicale, ma un vero e proprio percorso culturale che ha saputo crescere, evolversi e

integrarsi perfettamente nel tessuto cittadino. La sua capacità di creare connessioni tra un

genere musicale così accattivante come il Jazz, arte e luoghi storici della città lo ha reso un vero

e proprio punto di riferimento per appassionati e artisti di livello internazionale. Un sincero

ringraziamento va a Nicola Bortolanza, e a tutto lo staff di Urbano Contemporaneo ETS, per la

passione e la professionalità con cui, anno dopo anno, riescono a trasformare Treviso in un

palcoscenico vibrante e raffinato, contribuendo a rendere la nostra città sempre più dinamica e

attrattiva. Che sia un’edizione indimenticabile, capace di emozionare, coinvolgere e ispirare tutti

Mario Conte

Sindaco del Comune di Treviso

Treviso Suona Jazz Festival rappresenta un appuntamento di rilievo per la valorizzazione

culturale e artistica della città, contribuendo in modo attuale alla sua attrattività per cittadini e

turisti. La qualità della programmazione e la capacità del festival di creare connessioni tra

generazioni e culture, ne fanno un evento di grande valore. La Camera di Commercio sostiene e

contribuisce a questa manifestazione, consapevole del ruolo centrale che la cultura riveste nel

rafforzare la coesione sociale, nel rendere la città un luogo di incontro e di piacevole svago e di

esprimere un aspetto dell’economia sostenibile. L’invito dunque è quello di prendere parte,

condividere e vivere Treviso Suona Jazz Festival.

Mario Pozza

Presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno|Dolomiti



CentroMarca Banca crede nella cultura come fondamento della crescita collettiva, e il jazz ne è

un esempio straordinario. Per vocazione il jazz è un genere musicale in costante dialogo con il

presente e con tutto ciò che lo circonda, è una musica che respira, che si nutre di

contaminazioni, che si lascia attraversare dalle sonorità più disparate per restituirle in forme

nuove, sorprendenti e incredibilmente autentiche. Questa sua forza vitale è oggi più evidente che

mai grazie alle nuove generazioni di musicisti, che con talento, passione e coraggio lo portano

avanti, rispettandone la tradizione senza smettere di innovarlo. A loro guardiamo con fiducia,

perché dimostrano ogni giorno di essere più che capaci di reggere le redini del futuro, di portare

avanti un’eredità importante senza timore di esplorare nuove strade. Crediamo nei giovani,

perché saranno loro a custodire e, al tempo stesso, a reinventare il nostro patrimonio culturale, a

farlo rinascere con nuove energie, nuovi linguaggi, nuove prospettive. E questo principio non vale

solo per la musica, ma per ogni aspetto che compone la nostra identità collettiva: è solo

investendo nelle nuove generazioni che possiamo sperare di costruire un domani che sia

all’altezza della nostra storia e delle nostre ambizioni.

Claudio Alessandrini

Direttore Generale CMB

Siamo orgogliosi di poter sostenere questa importante iniziativa a Treviso, che testimonia ancora

una volta il nostro impegno nel supportare le realtà culturali del territorio che ci ospita. Treviso

Suona Jazz Festival è un’occasione di incontro e condivisione importante per questo territorio,

dove anche noi abbiamo sviluppato e investito recentemente e per questo abbiamo voluto far

sentire a Treviso la nostra vicinanza e offrire ai nostri clienti l’opportunità di partecipare ai

concerti ad una tariffa agevolata.

Francesca Furlan

Responsabile Relazioni Esterne di Despar Nord



Programma completo

XI Edizione – “Tra culture e generazioni”

Anteprima per l’International Jazz Day

Mercoledì 30 aprile, in occasione della Giornata Internazionale UNESCO del Jazz, nella splendida

cornice del Teatro Mario Del Monaco l’anteprima festivaliera è affidata al pianoforte di Shai

Maestro, voce di spicco del jazz contemporaneo, che, con i suoi album registrati per ECM, si

affianca ai grandi pianisti che hanno inciso per la prestigiosa etichetta: Keith Jarrett, Paul Bley,

Chick Corea. Maestro è uno dei pianisti più affascinanti della nuova generazione, capace di far

stare sottobraccio tradizione, modernità e minimalismo strutturale. In lui convivono una

esuberante vena improvvisativa, la capacità di non perdere mai di vista l’aspetto melodico, la

ricerca di un momento di simbiosi tra jazz, classica, folclore mediorientale e dell’Europa dell’Est.

Le sfumature geo-etniche, la sovrapposizione di colto e popolare, romanticismo e minimalismo si

ritrovano nelle seducenti trame sonore del suo Piano Solo, che incastra perfettamente la lezione

europea e quella d’oltreoceano.

L’inaugurazione

Al mattino di sabato 17 maggio, l’undicesima edizione decolla dagli spazi del Museo Nazionale

Collezione Salce, nel complesso di San Gaetano, con un evento in collaborazione con Treviso

Comic Book Festival. L’attenzione è rivolta alla presentazione del libro “L’improvvisatore”, una

emozionante storia a fumetti scritta da Antonio Vincenti, in arte Sualzo, affermato illustratore e

fumettista di riviste per ragazzi, intervistato per l’occasione dal giornalista Flavio Massarutto.

L’evento, ad ingresso gratuito, viene anticipato dal concerto “A voce sola”, un coinvolgente tour

sonoro di largo respiro, dedicato ai timbri e ai colori dei sassofoni e dei clarinetti con Daniele

D’Agaro, rinomato musicista del nord est del nostro Paese, premiato Top Jazz nel 2007 e 2008

nella categoria sax e clarinetto. Nel corso del pomeriggio, al Teatro La Stanza e in collaborazione

con Tema Cultura, la musica è invece affidata al progetto che Enrica Bacchia, una delle migliori

voci del jazz europeo, e Massimo Zemolin, originale e poliedrico chitarrista con la sua chitarra 7

corde, portano avanti da alcuni anni, in cui il motore principale è lo scambio reciproco di idee ed

emozioni, che si trasformano in tempo reale in strade da percorrere. L’affiatatissimo duo

ripropone una originale rilettura di brani tratti dal repertorio italiano, jazz e brasiliano.



Concerti serali: grandi artisti Internazionali e una prima Italiana

Il jazz rimane un linguaggio universale in continua evoluzione, e l’edizione di quest’anno intende

porre l’accento su come la “musica improvvisata” rappresenti un dialogo tra culture e

generazioni. Ciò avviene anche al fine di intercettare un pubblico sempre più giovane, un aspetto

in crescita negli ultimi anni, anche grazie alle attività didattiche e al coinvolgimento dei locali del

centro città con serate dedicate ai musicisti del territorio.

Tra gli eventi di punta delle serate festivaliere non può mancare il consueto coinvolgimento

dell’Auditorium S. Artemio della Provincia di Treviso, protagonista mercoledì 21 maggio con il trio

di Francesca Tandoi, la formazione più congeniale per la giovane pianista, che sarà a Treviso

insieme ad un ospite speciale. Pianista virtuosa, vocalist elegante e straordinaria band leader,

Francesca Tandoi è acclamata dalla critica e vanta un percorso costellato di successi in tutto il

mondo. La formazione comprende Stefano Senni al contrabbasso e Pasquale Fiore alla batteria,

oltre a un very special guest: Max lonata al sax tenore, tra i maggiori sassofonisti italiani della

scena jazz contemporanea.

Al Sant’Artemio si prosegue venerdì 23 maggio con il quartetto del sassofonista Seamus Blake,

uno dei migliori esponenti del sax tenore al mondo, un musicista ricco di brillanti idee, aperto a

molteplici influenze contemporanee, in possesso di un’eccellente tecnica e di un suono

carismatico. Definito da John Scofield come un “un sassofonista totale e straordinario”, nel 2022

Blake è anche entrato a far parte della band del tour mondiale This Is Not A Drill di Roger Waters,

il leggendario bassista ex Pink Floyd. Per questa unica data Italiana, il sassofonista canadese è

alla guida di un quartetto all-stars, con Alessandro Lanzoni, pianista dotato di grande

personalità, premiato Top Jazz 2013, tra le migliori giovani leve del jazz italiano, e due

straordinari musicisti, tra i più influenti e creativi della propria generazione, nonché pilastri della

scena jazz Internazionale come Doug Weiss al contrabbasso e Jorge Rossy alla batteria.

A seguire, sabato 24 maggio al Teatro Mario Del Monaco, il concerto serale è dedicato a uno dei

massimi esponenti del piano jazz mondiale. Sul palco del più importante teatro cittadino è atteso,

in prima Italiana, il nuovo trio di Uri Caine. Il grande pianista statunitense è tra le figure che

hanno contribuito maggiormente ad ampliare e ridefinire il linguaggio jazzistico degli ultimi

trent’anni, un grande eclettico che sfugge ad ogni tipo di etichetta e che trasporta il pubblico,

ogni volta, in un viaggio sonoro nuovo ed entusiasmante. A Treviso il Maestro si esibisce con un

nuovo piano trio, dal quale non si può che aspettarsi qualcosa di speciale, musica originale, jazz

standard, ma anche libere improvvisazioni e la splendida contemporaneità statunitense. Caine è

affiancato da due musicisti altrettanto formidabili: Brad Jones al contrabbasso e Jim Black alla



batteria, una sezione ritmica capace di portare ai massimi livelli la fantasia ritmica del pianista,

musicisti avvezzi a superare le convenzioni del jazz a cui siamo abituati, improvvisatori

formidabili, generatori di energia e di idee.

Cinema e mostre

Negli anni la settimana del jazz ha abituato il pubblico agli intrecci con il cinema e le esposizioni

d’arte. In questa edizione, lo spettacolo in cui si abbina la musica dal vivo alla proiezione di un

capolavoro del cinema muto dei primi del ‘900, è fissato per giovedì 22 maggio presso la Chiesa

di Santa Caterina. Il festival coinvolge quindi un’altra prestigiosa sede del centro storico, in

collaborazione con Cineforum Labirinto, ove il pianoforte di Roberto Durante e il contrabbasso

di Alessandro Turchet danno vita alla sonorizzazione dal vivo del film Safety Last!, il più famoso

film di Harold Lloyd, l’attore da molti riconosciuto come uno dei “re delle comiche” insieme a

Charlie Chaplin e Buster Keaton. Il film è un saggio comico girato nel 1923, dai tempi narrativi

studiati e calibrati alla perfezione, in cui il buffo protagonista Harold, modesto impiegato in un

negozio di vestiti, si ritroverà coinvolto in una serie di avventure che rischieranno di costargli la

vita. Nella stessa giornata, nel corso del pomeriggio, l’attenzione è anche rivolta al finissage della

mostra d’arte “Tracce di vita”, a cura di Roberta Gubitosi e in collaborazione con Associazione

Culturale Lazzari. L’esposizione vede il dialogo tra le ricerche cromatiche di Bianca Beghin, che

esaltano la sintesi della natura quale luogo dell’anima, e le installazioni di Paola Gamba,

caratterizzate dalla monumentalità delle piramidi alle grandi tele “calpestabili”. La cornice

musicale è qui affidata al quartetto Thelktéria, in cui si denota un’inedita sintesi timbrica di

classico e moderno, attraverso musiche originali composte ed arrangiate da Attilio Pisarri.

Concerti all’aperto, produzioni originali, didattica e laboratori

Si riconferma anche la collaborazione con il Conservatorio di Musica Steffani di Castelfranco

Veneto e l’Associazione Musicale Manzato di Treviso, partner tutto l’anno dei corsi a cadenza

mensile di TSJF, rivolti a giovani musicisti e appassionati di jazz. “Il workshop, che proponiamo

con successo da oltre dieci anni, è un format diluito su più incontri e si conclude nel mese di

maggio. L’attività richiama numerosi allievi da tutto il triveneto, e ha l’obiettivo di creare

opportunità di crescita artistica, umana, professionale per i giovani musicisti, ai quali conferiamo

ogni anno borse di studio per i corsi estivi di Umbria Jazz Clinics.” spiega il direttore artistico

Nicola Bortolanza. Gli iscritti al workshop di quest’anno concludono il percorso didattico con



l’esibizione in Loggia dei Cavalieri nel pomeriggio di domenica 25 maggio, presentando al

pubblico il lavoro affrontato nelle lezioni dirette dai docenti Francesca Bertazzo, Ettore Martin,

Bruno Cesselli, Luca Colussi. L’ensemble è una produzione originale del festival, ed è costituito

da un organico con formazione a big band, diretta da Ettore Martin, con la presenza di un

prestigioso ospite al sax tenore: Michele Polga.

Nel week end di fine festival l’attività divulgativa tocca anche gli spazi dell’Associazione Manzato,

a Palazzo Pola. Sabato 24 maggio con “I solchi del jazz” a cura di Attilio Pisarri, il festival

propone una introduzione al Jazz attraverso l’analisi del suo repertorio. L’incontro, anche questo

facente parte di un ciclo di 6 tappe iniziate lo scorso mese di novembre, è una storia narrata,

ascoltata e suonata, tra il leggero crepitio di un giradischi e le corde pizzicate di una chitarra. Il

giorno seguente, sempre nelle aule dell’Associazione Manzato, il laboratorio “Troppo giovani per

il Jazz?” intende coinvolgere i più piccoli con l’intento di far crescere in loro l’amore per la

musica.

Jazz & food

Come sempre accade a TSJF, parallelamente ai concerti di prima serata non mancano gli eventi

nei locali del centro, dedicati agli artisti del territorio e a chi volesse coniugare la buona musica

con la buona cucina. Musica godibile e accessibile a tutti, anche per i non specialisti e per chi

volesse rilassarsi e godersi una vacanza a Treviso, perché “l’idea di fondo è che il jazz debba

essere un patrimonio condiviso, per ritrovarsi e ascoltare buona musica dal vivo insieme, nei

plateatici, nelle strade e nelle piazze”. Home, Piola, Dump, Bloom, Tocai, Bistrò Sulle Mura,

Dazio Garden Bar e Dump sono protagonisti con vari appuntamenti, punti di aggregazione di chi

vive il jazz anche al di fuori delle sale da concerto. In particolar modo l’ultima serata festivaliera,

domenica 25 maggio al Dump, è caratterizzata dalla seconda produzione originale targata TSJF,

con il nuovo progetto di tre affermati musicisti del panorama contemporaneo Italiano: il

chitarrista Francesco Diodati, il bassista Andrea Lombardini, e il batterista Emanuele

Maniscalo. Il concerto è preceduto dal finissage della mostra “Sovrumani” con illustrazioni di

grandi Maestri del Jazz ritratti da Claudio Bandoli, in collaborazione con Treviso Comic Book

Festival.

Calendario

MERCOLEDI’ 30 APRILE

ORE 20.45 – TEATRO MARIO DEL MONACO

INTERNATIONAL JAZZ DAY – SHAI MAESTRO

Biglietti: 12 – 30 €

– Biglietteria Teatro Mario Del Monaco

– Online su Teatrostabileveneto.it

SABATO 17 MAGGIO

ORE 11.00 – CHIESA DI SAN GAETANO

A VOCE SOLA

Ingresso gratuito

ORE 11.45 – MUSEO NAZIONALE COLLEZIONE SALCE

FUMETTO & JAZZ – “L’IMPROVVISATORE”

Ingresso gratuito

ORE 18.00 – TEATRO LA STANZA

ENRICA BACCHIA & MASSIMO ZEMOLIN

Biglietti: 12 – 14 €

– Mezzoforte cd e circuito Vivaticket

– Online su Vivaticket

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO

ORE 20.45 – AUDITORIUM S.ARTEMIO

FRANCESCA TANDOI TRIO & MAX IONATA

Biglietti: 18 – 20 €

– Mezzoforte cd e circuito Vivaticket

– Online su Vivaticket



GIOVEDÌ 22 MAGGIO

ORE 18.00 – SPAZIO LAZZARI

FINISSAGE MOSTRA – TRACCE DI VITA

Ingresso gratuito

ORE 18.30 – SPAZIO LAZZARI

THELKTÉRIA QUARTET – QUARTETTO N°1 FOR VOICE, VIOLA, GUITAR, CELLO

Ingresso gratuito

ORE 20.45 – CHIESA DI SANTA CATERINA

CINEMA & JAZZ – SAFETY LAST!

Offerta responsabile, su prenotazione

VENERDÌ 23 MAGGIO

ORE 20.45 – AUDITORIUM S.ARTEMIO

SEAMUS BLAKE QUARTET

Biglietti: 20 – 22 €

– Mezzoforte cd e circuito Vivaticket

– Online su Vivaticket

SABATO 24 MAGGIO

ORE 17.00 – PALAZZO POLA C/O ASSOCIAZIONE MUSICALE MANZATO

I SOLCHI DEL JAZZ – TENOR MADNESS

Ingresso gratuito

ORE 20.45 – TEATRO MARIO DEL MONACO

URI CAINE TRIO

Biglietti: 12 – 30 €

– Biglietteria Teatro Mario Del Monaco

– Online su teatrostabileveneto.it



DOMENICA 25 MAGGIO

ORE 16.30 – PALAZZO POLA C/O ASSOCIAZIONE MUSICALE MANZATO

TROPPO GIOVANI PER IL JAZZ?

Ingresso gratuito, su prenotazione

ORE 18.00 – LOGGIA DEI CAVALIERI

WORKSHOP JAZZ ORCHESTRA & MICHELE POLGA – TENOR MADNESS

PRODUZIONE ORIGINALE DEL FESTIVAL

Ingresso gratuito

ORE 19.30 – DUMP

FINISSAGE MOSTRA – SOVRUMANI

Ingresso gratuito

ORE 21.00 – DUMP

WAGER

PRODUZIONE ORIGINALE DEL FESTIVAL

Ingresso gratuito

JAZZ & FOOD

MAR 6/05 ORE 20.30 – PIOLA

Giuditta Franco, voce | Guglielmo Santimone piano

VEN 9/05 ORE 19.00 – BLOOM

Alberto Vianello, sax| Tommaso Genovesi, piano

MAR 20/05 ORE 20.30 – PIOLA

Rita Bincoletto, voce | Paolo Vianello, piano

MER 21/05 ORE 20.30 – PIOLA

Monica Chinazzo, voce | Luciano Bottos, chitarra

GIO 22/05 ORE 19.00 – TOCAI

Giulia Bergamo, voce | Stefano Nardon, piano



GIO 22/05 ORE 21.00 – HOME ROCK BAR

GIOVANNI PERIN QUARTET

Giovanni Perin, vibrafono | Giulio Scaramella, piano | Alessio Zoratto, contrabbasso | Luca

Colussi, batteria

VEN 23/05 ORE 19.00 – BLOOM

Serena Fontanel, voce | Enrico Casarotto, chitarra

VEN 23/05 ORE 19.30 – DAZIO GARDEN BAR

Lonely Nose dj set

DOM 25/05 ORE 12.30 – BLOOM

Michele Uliana, clarinetto| Nicolò Apolloni, chitarra

DOM 25/05 ORE 18.00 – BISTRO’ SULLE MURA

William Nisi, sax | Michele Bonivento, piano | Francesco Inverno, batteria

DOM 25/05 ORE 21.00 – DUMP

WAGER

Francesco Diodati, chitarra | Andrea Lombardini, basso | Emanuele Maniscalco, batteria

Prenotazioni e ingressi gestiti dai singoli locali

Direzione Artistica:

Nicola Bortolanza

Informazioni:

