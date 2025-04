(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: Al via la MT Academy con il percorso in “Cloud Architecting on AWS”

Al via oggi il primo percorso in “Cloud Architecting on AWS” della Matera Academy promossa dalla Regione Basilicata in collaborazione con Amazon Web Services.

Il percorso formativo, finanziato dal “Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027”, si svolgerà in un hub all’avanguardia come la Casa delle Tecnologie Emergenti grazie alla collaborazione con il Comune di Matera e al coordinamento di Sviluppo Basilicata.

L’iter formativo prevede un totale di 410 ore – 300 in aula e 110 self study – di cui 96 di training su cloud AWS, 48 di laboratori e case study con aziende partner, 24 di seminari con esperti nazionali e internazionali e 50 ore di incontri con imprenditori e innovatori. In circa tre mesi di attività, il programma della prima edizione della Academy favorirà l’interazione tra i partecipanti selezionati e le realtà imprenditoriali lucane, creando opportunità di cooperazione con il Big Player AWS per costruire progetti sul territorio nel segno dell’innovazione tecnologica.

L’iniziativa coinvolgerà in questa prima fase 20 partecipanti che AWS ha selezionato in base alle oltre 80 candidature arrivate. Provengono da ogni parte della Basilicata – alcuni rientrano in regione proprio per partecipare all’Academy – e hanno un’età compresa tra i 23 e i 61 anni.

Altri 20 saranno poi coinvolti tra settembre e dicembre 2025, con l’obiettivo di formare oltre 100 studenti in “Cloud Architecting on AWS” entro il 2027. I partecipanti potranno usufruire di una borsa di studio mensile per coprire le spese di frequenza dei corsi e dei laboratori. La Regione sta lavorando insieme a Sviluppo Basilicata per implementare ulteriori percorsi di Academy con altri big player.

“In AWS – ha dichiarato il Senior Manager di AWS e responsabile della AWS Skills to Jobs Tech Alliance in Italia, Dario Mazzella – crediamo fermamente che investire nelle competenze digitali sia fondamentale per guidare l’innovazione e la crescita economica. La collaborazione con la Regione Basilicata per la MT Academy riflette la missione di AWS di democratizzare l’accesso alla formazione tecnologica avanzata. Inoltre, puntiamo a creare un ponte tra talenti, imprese locali e tecnologie all’avanguardia, favorendo lo sviluppo di progetti innovativi che possono avere un impatto reale sul territorio”.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore strumento della Regione Basilicata per attrarre grandi player tecnologici e creare opportunità di sviluppo per il nostro tessuto economico – ha dichiarato Giuseppina Lo Vecchio – L’obiettivo è ampliare il raggio d’azione della MT Academy anche in altre aree della Regione, consentendo a un numero sempre maggiore di giovani e professionisti di acquisire competenze chiave richieste dal mercato”.

“L’Academy può diventare un’opportunità concreta anche per gli imprenditori lucani – ha affermato Gabriela Megale, Amministratore Unico di Sviluppo Basilicata – Per massimizzarne l’impatto, è essenziale che le imprese locali collaborino attivamente per orientare il percorso formativo alle reali esigenze del territorio. Solo attraverso un dialogo costante tra formazione e mondo del lavoro potremo creare un ecosistema solido e competitivo”.