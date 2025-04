9/4/2025 #LETSPOETRY: VENERDÌ 11 ALLE ORE 18 E SABATO 12 APRILE ALLE ORE 14 NELLO SPAZIO FORUM DEL MUSEO LETS INCONTRO CON IL PITTORE E POETA GORIZIANO IVAN CRICO

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

#LETSPOETRY: VENERDÌ 11 ALLE ORE 18 E SABATO 12 APRILE ALLE

ORE 14 NELLO SPAZIO FORUM DEL MUSEO LETS INCONTRO CON IL

PITTORE E POETA GORIZIANO IVAN CRICO

Al suo terzo appuntamento LETSpoetry, la serie di incontri sulla scrittura poetica

contemporanea che mette al centro il fare poesia, ospita il pittore e poeta goriziano

Ivan Crico.

A presentarlo al pubblico venerdì 11 aprile alle 18:00 in Spazio Forum di LETS

sarà Luca Geroni, referente della Biblioteca comunale Quarantotti Gambini, in

dialogo con Olmo Andrea Calzolari, curatore della rassegna, e Riccardo Cepach,

responsabile di Museo LETS.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Pittore, restauratore, poeta, studioso di idiomi (anche scomparsi), traduttore e

molto altro ancora, Ivan Crico, nato a Gorizia nel 1968 ma cresciuto nella bisiaca

Pieris, dal 1989 trova una sua espressività poetica proprio nell’uso dell’idioma bisiàc.

Nel 1992 inizia il suo duplice percorso, come artista e come poeta, e nel

medesimo anno sue liriche e saggi trovano spazio nelle più importanti riviste italiane

di settore. Nel 1999 fonda con Pierluigi Cappello “La barca di Babele”, collana che

pubblica poeti di area friulana, veneta e giuliana. Intensa anche la collaborazione con

Amedeo Giacomini, Mario Benedetti e Gian Mario Villalta, con il quale inizia a scrivere

sulla rivista “Diverse lingue”.

Vincitore del Premio Nazionale di Poesia Biagio Marin (2009) e del Premio Pascoli

(2020), nel 2019 pubblica con Fondazione pordenonelegge e la casa editrice

LietoColle l’antologia “L’antro siel del mondo” a cura di Elenio Cicchini e Nicoletta Vita,

con un’introduzione di Giorgio Agamben.

Sabato 12 aprile alle 14 Ivan Crico condurrà il laboratorio di lettura e scrittura

dal titolo “Volgar’eloquio” Le diverse lingue della poesia.

“L’italiano non era la mia lingua vera, seppure molto amata, e quindi tra le cose e i

nomi che le definivano si apriva, per me, come una sorta di abisso incolmabile […].

Questi nomi li ritrovai nelle poesie di Pasolini. C’erano difatti, in quelle liriche, molti

termini che avevo sentito ed anche adoperato nell’infanzia, ma soprattutto fu come

se quelle parole, che per tanto tempo avevo voluto rimuovere, ritraessero alla

perfezione i paesaggi da me tanto amati di queste terre di confine”.

Sull’onda della rivelazione della potenza del dialetto riscoperto leggendo Poesie a

Casarsa di Pier Paolo Pasolini, il poeta friulano che scrive in “bisiàc e tergestino”

guiderà i partecipanti nella sperimentazione di sconfinamenti espressivi verso lingue

altre da quella abituale, dalle parlate vernacolari alle lingue straniere.

Il laboratorio è aperto a 15 persone. È necessario quindi prenotarsi scrivendo a

Museo LETS – Letteratura Trieste

p.zza A. Hortis, 4 – Trieste



fb ig @letteraturatrieste

COMTS