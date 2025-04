(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

CULTURA, PIRONDINI (M5S): CHOC RIPARTO FONDI, TAGLI OVUNQUE MENTRE DANNO SOLDI A FESTIVAL AMICO MELONI

Roma, 8 apr. – “Il Movimento 5 Stelle è stato l’unico gruppo parlamentare a votare contro, oggi in Commissione Cultura al Senato, il riparto dello stanziamento dello Stato di previsione del Ministero della Cultura per l’anno 2025. Una scelta netta e motivata da una scoperta particolarmente grave: nel testo si prevede un taglio di quasi 2 milioni di euro a danno di istituzioni culturali di assoluto rilievo nazionale e internazionale, come il Festival dei Due Mondi di Spoleto, la Fondazione “La Biennale di Venezia”, la Triennale di Milano, la Quadriennale di Roma, Italia Nostra, il FAI, il Festival Pucciniano e il Rossini Opera Festival. Si tratta di realtà che da anni contribuiscono in modo concreto alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sostenendo ricerca, produzione artistica e promozione del nostro Paese nel mondo. A fronte di questi tagli, la maggioranza in un altro testo ha deciso di destinare 500.000 euro al festival “Città Identitarie”, che l’anno scorso è stato condotto da un regista noto soprattutto per la sua vicinanza a Giorgia Meloni. Siamo di fronte all’ennesimo caso di amichettismo, anziché su merito, storia e impatto culturale reale. Un mix di tagli dove i soldi servono e di sprechi in marchette per gli amici che fa tremare i polsi e che nulla ha a che fare con l’interesse pubblico. Continueremo a difendere la cultura libera, indipendente e di qualità, contro ogni tentativo di strumentalizzazione e controllo politico”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini.

