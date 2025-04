Corte Ue: Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 Gli atti procedurali della Procura europea che possono incidere sulla situazione giuridica delle persone che li contestano devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale

Tuttavia, tale controllo non deve obbligatoriamente assumere la forma di un ricorso diretto, purché esso comporti una verifica del rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato

Sentenza della Corte nella causa C‑292/23 | Procura europea (Controllo giurisdizionale degli atti procedurali)

