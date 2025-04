(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 Bonelli: “Meloni e Urso al servizio di Trump, folle attaccare il Green

deal. per distogliere l’attenzione dai danni dei Dazi

“A poche ore dal tardivo incontro con le categorie imprenditoriali sui

dazi, Giorgia Meloni parla di “pragmatismo” e prende tempo con l’Europa .

Ma la verità è che andrà da Trump promettendo l’acquisto di gas liquido

(GNL) e armi, sperando in cambio di uno sconto sui dazi che stanno colpendo

duramente le nostre imprese. È questo il vero motivo per cui attacca il

Green Deal: vuole giustificare una nuova dipendenza dal gas americano,

condannando famiglie e imprese italiane a bollette sempre più care. Il GNL

degli Stati Uniti costa molto di più del gas tradizionale.

E come Trump, Meloni usa la formula “no panico” per minimizzare i danni e

fingere che sia tutto sotto controllo. È un atteggiamento irresponsabile

che espone il Paese a una crisi economica e industriale pur di obbedire

alla destra sovranista americana.” Così in una nota Angelo Bonelli

parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Ancora più grave è quanto dichiarato dal ministro Urso, che accusa il

Green Deal di aver “soffocato l’industria europea” e ne chiede la

sospensione. Parole gravissime. Invece di puntare su innovazione e

riconversione ecologica, Urso si fa megafono di Trump, attaccando l’unica

strategia europea che può dare futuro al nostro sistema industriale.

Attaccare il Green Deal è una distrazione di massa. Negli ultimi due anni

la crisi climatica ha causato danni per oltre 27 miliardi di euro, colpendo

agricoltura, imprese e famiglie con alluvioni, siccità ed eventi estremi.

Nel piano export del ministro Tajani si legge chiaramente: per

riequilibrare il surplus commerciale con gli USA, l’Italia comprerà gas e

armi. Questo non è pragmatismo: è sottomissione. Il governo Meloni non

vuole l’autonomia energetica. Sta solo spostando la dipendenza dal gas

russo a quello americano, usando i soldi degli italiani per finanziare il

debito degli Stati Uniti. È inaccettabile.” conclude Bonelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE