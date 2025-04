(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

GUARDIA DI FINANZA

Comando Provinciale Roma

COMUNICATO STAMPA

02/04/2025

GDF ROMA: SEQUESTRATI OLTRE 16 MILIONI DI SOUVENIR ILLEGALI DESTINATI AI

PELLEGRINI DEL GIUBILEO. 11 DENUNCIATI

Dall’inizio del Giubileo della Chiesa Cattolica, la Guardia di finanza di Roma ha intensificato i controlli per

contrastare il commercio illecito di articoli religiosi contraffatti, con un bilancio che conta già il sequestro di

oltre 16,5 milioni di souvenir illegali e la denuncia di 11 persone.

Le attività rientrano in un apposito Piano Operativo Regionale, avviato il 24 dicembre 2024, e sono state

condotte nei principali quartieri della Capitale – Borgo, Trevi, Prati, Esquilino e Casilino, nei comuni di

Guidonia Montecelio e di Ardea, nonché presso gli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino. Durante i

controlli, sono stati scoperti e sequestrati articoli religiosi irregolari, tra cui rosari, pendagli, bracciali e

medagliette, recanti immagini sacre, stemmi del Vaticano e il logo ufficiale del Giubileo, riprodotti illegalmente

in violazione della normativa sulla proprietà intellettuale.

L’azione ha beneficiato del significativo contributo del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza,

che ha messo in campo le proprie conoscenze specialistiche in materia di filiere del commercio illecito nazionale

e internazionale, agevolando l’individuazione dei materiali illegali anche attraverso la piattaforma S.I.A.C.

(Sistema Informativo Anticontraffazione).

Nel complesso, 10 cittadini di nazionalità cinese e 1 italiano sono stati denunciati, mentre altre 3 persone sono

state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative.

L’operazione rientra in una più ampia strategia di contrasto ai traffici illeciti, mirata a tutelare i pellegrini, il

commercio regolare e l’immagine del Giubileo. I controlli della Guardia di finanza proseguiranno per tutta la

durata dell’evento, con l’obiettivo di garantire legalità e sicurezza.