(ARC) Lavoro: Regione, accordo per vendita in sei mesi dell’ex Flextronics

stata raggiunta un’intesa con l’attuale propriet? dello

stabilimento triestino

Roma, 1 apr – La disponibilit? alla cessione formalizzata oggi

? un primo segnale positivo nel percorso di

reindustrializzazione, ma sar? fondamentale verificare nelle

prossime settimane l’effettiva seriet? degli impegni assunti.

Questo il concetto espresso oggi a Roma dall’assessore regionale

al Lavoro e dall’assessore regionale alle Attivit? produttive a

margine del tavolo di confronto convocato presso il Ministero

delle Imprese e del Made in Italy per fare il punto sulla

situazione industriale e occupazionale della societ? triestina

ceduta da Flextronics a FairCap. All’incontro erano presenti

l’assessore regionale al Lavoro, i rappresentanti dell’azienda,

di Confindustria Alto Adriatico e delle organizzazioni sindacali.

In videocollegamento ha partecipato anche l’assessore regionale

alle Attivit? produttive.

La posizione condivisa e mantenuta ferma dal Governo, dalla

Regione e dalle parti sociali nel senso della tutela della

vocazione industriale dello stabilimento di Trieste ex

Flextronics e della garanzia dei livelli occupazionali ha trovato

con l’accordo di oggi un primo riconoscimento.

I due ulteriori elementi importanti dell’intesa siglata oggi sono

che, nei sei mesi individuati per la vendita, FairCap e

Adriatronics si impegnano a non procedere con azioni unilaterali,

quali la vendita, l’affitto o la cessione di immobili a terzi, n?

con l’avvio di procedure di licenziamento.

Come hanno spiegato gli assessori, dopo una lunga trattativa

FairCap e Adriatronics hanno assunto l’impegno di nominare, entro

una settimana, un advisor indipendente. Questi avr? il compito di

guidare un percorso di sei mesi finalizzato alla vendita della

propriet? di tutti gli immobili e al contestuale trasferimento

dell’intero personale a un nuovo soggetto imprenditoriale, a

condizioni idonee a favorire il subentro.

Come ha aggiunto la Regione, l’obiettivo ? garantire la

salvaguardia occupazionale e assicurare una soluzione industriale

sostenibile e credibile.

Il prossimo incontro del tavolo ministeriale ? stato programmato

per il 5 maggio.

