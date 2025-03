(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 UE, SIRONI (M5S): PARTITO ARMI AUSPICA NOSTRA CANCELLAZIONE, NOI DALLA PARTE GIUSTA

ROMA, 29 marzo – “Sotto il fuoco incrociato dei partiti che vogliono ‘giocare alla guerra’, il M5S a testa alta e libero dalle catene dell’opportunismo, scende in piazza il 5 aprile contro il riarmo per costruire un mondo di pace. Il partito trasversale delle armi auspica la nostra cancellazione, ma più gli altri partiti ci insultano, più noi comprendiamo di essere dalla parte giusta, liberi dai condizionamenti delle forze di potere. Siamo scomodi e siamo orgogliosi di esserlo. Andremo dritti per la nostra strada. Il 5 aprile tutti in piazza contro la follia del riarmo”.

Così la senatrice M5S Elena Sironi

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle