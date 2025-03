PUGLIA, M5S: A TARANTO ANGOLANO CANDIDATA DEI CITTADINI PER CAMBIARE TUTTO

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

ROMA, 29 marzo – “Oggi a Taranto insieme a tantissima gente che è venuta alla conferenza stampa, con il coordinatore regionale M5S Leonardo Donno e con il coordinatore territoriale Gregorio Stano, abbiamo presentato la candidatura a sindaco di Annagrazia Angolano, la candidata dei cittadini, indicata dalle nostre assemblee pubbliche e territoriali. Con Annagrazia corriamo con i tarantini per cambiare tutto e dare alla città un volto diverso, presentiamo un programma che guarda ad un futuro diverso, orientato alla sostenibilità, alla riconversione del lavoro e del comparto produttivo, con un’università che trattenga sul territorio i nostri giovani, con un vero piano casa capillare e la riqualificazione delle case popolari, un Reddito di Cittadinanza comunale e il rilancio dello sport anche a livello scolastico e dilettantistico”.

Lo afferma il senatore tarantino Mario Turco, vicepresidente del M5S.

“La nostra proposta – aggiunge il coordinatore regionale e deputato Leonardo Donno – vuole far girare pagina a Taranto dopo anni in cui questa città è stata martoriata dal dissesto finanziario provocato dal centrodestra, che i cittadini ancora pagano con le tasse locali alle stelle, e dall’immobilismo della gestione Melucci, che non ha cambiato nulla nonostante il Cantiere Taranto promosso dal governo Conte II abbia messo a disposizione un miliardo di euro per la riconversione sociale, culturale ed economica della città. Oggi invece Taranto, anche per volontà del governo Meloni, produce ancora carbone sporco e questa è la prospettiva offerta per il prossimo decennio. Con Annagrazia Angolano il M5S vuole dire no a ogni forma di trasformismo della solita vecchia politica che allontana i cittadini dalle urne e dalla partecipazione pubblica. Abbiamo chiesto al csx discontinuità amministrativa ma di temi non se ne parlato in quanto c’è stata la corsa al toto candidato”.

