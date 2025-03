INVITO STAMPA – ROMA BARCELLONA. ONORATO INCONTRA LA VICESINDACA BONET RULL

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Lunedì 31 marzo 2025, ore 15.00.

Fontana di Trevi, via della Stamperia 86.

ROMA BARCELLONA. ONORATO INCONTRA LA VICESINDACA LAIA BONET RULL

L’assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, riceve Laia Bonet Rull, vicesindaca di Barcellona e con la delega all’ Urbanistica, Transizione Ecologica, Servizi Urbani e Abitazione. L’incontro istituzionale avrà come argomento l’illustrazione del ‘modello Roma’ per le misure di controllo delle attività turistiche extralberghiere e di prevenzione e contrasto di fenomeni di illegalità e abusivismo, con un particolare riferimento alle keybox.

Al termine dell’incontro, che inizierà alle 14.30 e si svolgerà a porte chiuse, l’assessore Onorato e la vicesindaca Laia Bonet Rull, accompagnati dal Comandante della Polizia Locale Mario De Sclavis, effettueranno un sopralluogo per rimuovere le keybox.

I media interessati potranno seguire l’operazione al termine della quale verrà fatto un punto stampa.