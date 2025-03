(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Bonelli: “Meloni difende Italia anche quando Trump ci definisce parassiti?

Il prezzo delle armi è la povertà, non la libertà”

“Giorgia Meloni difende Trump anche quando ci definisce ‘parassiti’? Le

rispondo che la spesa in difesa non è il prezzo della libertà, ma quello

della povertà. L’Europa già oggi spende oltre il 60% in più in armi

rispetto alla Russia, ma il governo Meloni continua a spingere verso

un’economia di guerra che aumenta il debito dell’Italia e compromette il

futuro dei giovani.

Nel nostro Paese abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa, le bollette tra

le più care, 5,5 milioni di persone in povertà assoluta, una sanità

pubblica sempre più indebolita e una crisi climatica che viene ignorata. Ma

Meloni, invece di occuparsi di tutto questo, ha scelto di trasformare

l’Italia in un Paese che investe più in cannoni che in ospedali, più in

missili che in salari, condannando milioni di cittadini a un futuro di

precarietà e insicurezza.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE