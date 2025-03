(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 PFAS, MAZZELLA (M5S): FINALMENTE MAGGIORANZA SI SVEGLIA, MA AVRÀ NOSTRO FIATO SUL COLLO

Roma, 28 mar. – “La stessa maggioranza che 2 anni ci aveva riso in faccia, ora per ordini di scuderia fa un passo indietro e si pone il problema dei Pfas. Era il 2023 quando in commissione, durante l’esame dell’attuazione della direttiva Ue sull’acqua, chiedevamo un limite di tolleranza 0, denunciando che quello che si stava per licenziare era un atto non adeguato al principio di precauzione; ma alla fine di quell’esame fu approvato a maggioranza il parere di Zullo (FdI), che riteneva giusti i limiti di Pfas nell’acqua, facendo carta straccia delle evidenze scientifiche. Oggi che il problema è diventato emergenza nazionale, la maggioranza si sveglia e prova a metterci una pezza con un decreto per il quale avrà il nostro fiato sul collo. Se nelle aule parlamentari si parla dell’emergenza Pfas nel nostro Paese è anche grazie all’enorme lavoro che abbiamo fatto come M5S, e lo testimoniano le decine di atti parlamentari che portano la nostra firma. Non accetteremo dunque compromessi, proposte di facciata o trattative a ribasso. Servono impegni seri e decisivi. In gioco c’è la salute di decine di migliaia di cittadini che si sono ammalati e continuano ad ammalarsi per colpa di questi inquinanti pericolosissimi”.

Lo dichiara in una nota Orfeo Mazzella, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali al Senato.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle