(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 NOTA FARNESINA – Vice Ministro Cirielli inaugura dialogo di alto livello Italia – OIM

Il Vice Ministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha inaugurato ieri alla Farnesina il dialogo bilaterale di alto livello fra l’Italia e l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, insieme alla Direttrice Generale Amy Pope, alla presenza di una delegazione dell’OIM e di rappresentanti dei Ministeri dell’Interno e del Lavoro e Politiche Sociali.

Nella sessione inaugurale, è stata ribadita la collaborazione consolidata fra l’Italia e l’OIM e sono state discusse le prospettive di future azioni comuni. Negli ultimi due anni, la Farnesina ha mobilitato complessivamente risorse finanziarie tramite OIM per circa 68,5 milioni di euro di contributi volontari tra Cooperazione allo Sviluppo e strumenti quali Fondo Migrazioni e Fondo Premialità, oltre a 5 milioni di contributi obbligatori.

Il Viceministro ha osservato che i flussi migratori irregolari sono un fenomeno globale che colpisce particolarmente l’Italia, principale punto di arrivo in Europa lungo la rotta del Mediterraneo centrale. “La politica migratoria italiana si basa sulla collaborazione con i Paesi di origine e di transito e mira a combattere il traffico di esseri umani, affrontando le cause profonde del fenomeno, promuovendo alternative legali alla migrazione irregolare e facendo altresì leva sui rimpatri volontari assistiti”, ha commentato Cirielli, che ha sottolineato che l’Italia continuerà a vedere in OIM un partner fondamentale per la politica migratoria e a valutare le opportunità di questa collaborazione per svolgere un ruolo primario per la gestione dei flussi migratori, anche e soprattutto in termini di misure innovative a livello nazionale come europeo.