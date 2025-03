CONTIENE FOTO E VIDEO# ROMA – SPACCIO IN PIENA NOTTE NEL PARCO DI VILLA ADA. 17ENNE INCASTRATO DAI CARABINIERI CON L’UTILIZZO DI UN VISORE NOTTURNO.

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – SPACCIO IN PIENA NOTTE NEL PARCO DI VILLA ADA.

17ENNE INCASTRATO DAI CARABINIERI CON L’UTILIZZO DI UN VISORE NOTTURNO.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato un 17enne

romano gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze

stupefacenti.

Nell’ambito dei servizi antidroga, soprattutto in orario notturno, i

Carabinieri hanno notato uno strano viavai di giovani all’interno del parco

di “Villa Ada” e hanno deciso di predisporre una mirata attività.

Di notte, appostatisi a distanza e utilizzando un visore notturno, i

Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno così potuto accertare che

l’indagato incontrava in piena notte diversi acquirenti in un’area buia e

isolata del parco, orientandosi e dandosi un punto d’incontro mediante

l’utilizzo di piccole torce.

I Carabinieri sono quindi intervenuti e hanno bloccato il 17enne trovandolo

in possesso di 172 g di hashish e 365 euro in contanti.

L’arrestato è stato portato al Centro di Prima Accoglienza Minori in via

Virginia Agnelli.

Si precisa che considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari,

l’arrestato deve considerarsi innocente fino ad eventuale sentenza

definitiva.

280325

