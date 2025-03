(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 CINEMA, AMATO (M5S): FUGA DI MASSA DA COMMISSIONE FESTIVAL, GIULI OSTAGGIO DI BORGONZONI E MAZZI

Roma, 28 mar. – ‘L’ondata di dimissioni nella commissione responsabile dell’assegnazione dei fondi per festival ed eventi cinematografici evidenzia la totale incapacità di questo governo nel settore culturale. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di criticità, come dimostrano le precedenti dimissioni di Sergio Castellitto dalla presidenza del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell’amministratore delegato di Cinecittà, Nicola Maccanico. Tutti episodi che abbiamo puntualmente denunciato e che gettano una macchia indelebile sulla gestione e sulle politiche culturali sotto il governo Meloni. L’operato della sottosegretaria con delega al cinema, Lucia Borgonzoni, ha messo in ginocchio il cinema. Nonostante le sue dichiarazioni ottimistiche sullo stato del settore, numerose associazioni di professionisti hanno manifestato preoccupazione per una crisi acuta, evidenziando una discrepanza tra le affermazioni istituzionali e la realtà percepita dagli operatori del settore. Parallelamente, l’altro dominus del ministero della cultura Mazzi ha espresso valutazioni che appaiono distanti dalla situazione effettiva. Ad esempio, l’enfasi posta sul numero di domande per il tax credit come indicatore di vitalità del settore è lunare, poiché un’elevata richiesta di incentivi fiscali non necessariamente riflette una produzione cinematografica sana e sostenibile. Purtroppo costoro continuano a sgovernare il cinema e la cultura senza alcun confronto con i professionisti del settore, quegli stessi che stanno mettendo in ginocchio. Di fronte a questo disastro ci vorrebbe un ministro che intervenga con risolutezza, ma ci ritroviamo Alessandro Giuli, uno che è commissariato ed ostaggio dei suoi due sottosegretari”.

Così Il deputato M5S Gaetano Amato.

