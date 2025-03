CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 29 Marzo 2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 *NAZIONALE*

AL NORD

Al mattino molte nuvole in transito con piogge sparse e neve oltre i

1500-1600 metri su Alpi e Appennino settentrionale, più asciutto al

Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata

e in nottata tempo in miglioramento con cieli irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare con piogge e acquazzoni sparsi su Marche e

Abruzzo e neve in Appennino oltre i 1500 metri, più asciutto altrove. Al

pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni sparse, specie nelle

zone interne. Quota neve in lieve rialzo. Tra la serata e la notte ancora

piogge sparse sulle regioni adriatiche e residui fenomeni sul Basso Lazio e

variabilità asciutta altrove. Neve oltre i 1500 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli in prevalenza coperti con tempo instabile e neve in Molise

sopra i 1500 metri Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In

serata e nottata ancora molte nuvole con piogge e temporali, specie sulle

regioni ioniche.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo; massime in rialzo al centro e

sulla Sicilia, in lieve calo altrove.

http://Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos