CASO SCUTELLÀ, APPENDINO (M5S): DOMANI A COSENZA, QUESTO SCIPPO È INSULTO A DEMOCRAZIA

A DEMOCRAZIA*

“Domani sarò a Cosenza insieme a tutta la comunità del Movimento 5 Stelle a

manifestare perché la nostra collega Elisa Scutellà è stata eletta

regolarmente e si è vista scippare un seggio che è stato assegnato a Forza

Italia con un meccanismo che è una delle cose più vergognose che abbia mai

visto. Sono intervenuti ex-post cambiando le regole sulle schede nulle e,

anche grazie al fatto che una serie di schede bianche sono magicamente

diventate voti validi, hanno permesso a Forza Italia di prenderci il

seggio. Si tratta di un indecente insulto alla democrazia e a quelle

persone che hanno espresso il proprio voto per il Movimento 5 Stelle.

Abbiamo battagliato in Parlamento ma purtroppo abbiamo persO questa

battaglia perché l’arroganza di Forza Italia e il sistema clientelare che

ben conosciamo hanno prevalso. Noi non molliamo e domani saremo a Cosenza

tutti insieme: non gliela possiamo dare vinta perchè è una questione di

legalità.” Ha dichiarato la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara