Aprile, tante iniziative a Sassari e più tempo per

visitare i siti della rete Thàmus

Sul sito http://www.comune.sassari.it è consultabile il depliant con tutte le iniziative

organizzate, sovvenzionate o patrocinate dal Comune di Sassari e quelle che si

svolgono nelle strutture che fanno capo all’amministrazione. Il programma potrà essere

ulteriormente aggiornato e arricchito. Nella copertina di aprile è pubblicata la foto di uno

tra i siti più famosi della rete Thàmus: il santuario prenuragico di Monte d’Accoddi. La

scelta è legata anche al fatto che con l’arrivo della primavera e in particolare di aprile,

cambiano e si ampliano gli orari di apertura del sito: dal martedì alla domenica dalle 10

alle 18, con l’ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Chiuso lunedì e festivi. Le

visite guidate si svolgono dal martedì alla domenica alle 10, 11.30, 13, 14.30 e 16.

Il suo nome deriva verosimilmente dal sardo logudorese e significa “Monte o collina

delle Pietre” riferendosi all’aspetto che aveva prima degli scavi questa collinetta che per

secoli ha nascosto il monumento che si eleva in un territorio fertile e pianeggiante,

densamente abitato e sfruttato fin dalla Preistoria. La sensazione più immediata che si

prova a Monte d’Accoddi, è sicuramente legata alla sacralità di questo luogo, dove

sono testimoniati riti propiziatori della fertilità in un contesto archeologico che ha

suscitato stupore ed interesse già al momento della sua scoperta, avvenuta nel 1952 a