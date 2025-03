2° Comunicato stampa del 28.03.2025

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

SANTA MARIA CAPUA VETERE. CAGNOLINA LASCIATA SENZA ACQUA E SENZA CIBO.

SHAILA SALVATA DAI CARABINIERI.

E’ stato a seguito di una segnalazione pervenuta alla Stazione carabinieri

di Santa Maria Capua Vetere che i militari dell’Arma, nella mattinata

odierna, sono intervenuti presso un’abitazione di quel centro dove una donna

aveva deciso di portare fino alla morte il cane dell’ex fidanzato,

lasciandolo senza acqua e cibo.

L’allarme è stato dato da un’associazione animalistica venuta a conoscenza

delle precarie condizioni in cui versava l’animale.

Quando i carabinieri hanno fatto accesso nell’abitazione hanno trovato il

cane di razza corso, di 4 anni, regolarmente microchippato e iscritto

all’anagrafe canina regionale, abbandonato sul balcone, totalmente

debilitato.

Shaila, questo il suo nome, si presentava, come accertato da personale del

servizio veterinario dell’Asl di Santa Maria Capua Vetere, in uno stato di

nutrizione cachettico con evidenza delle prominenze ossee di testa, torace e

bacino.

Nell’attesa dell’intervento di quel personale veterinario, i carabinieri

hanno riempito una ciotola con 2 litri d’acqua che Shaila, fortemente

disidratata, ha svuotato in pochi minuti.

L’animale, dopo aver ricevuto le cure del caso, è stato affidato

all’associazione FIDO Felix con sede in Castel Volturo.

La donna, una 30enne del posto che aveva in custodia il cane, è stata

denunciata per maltrattamenti di animali.