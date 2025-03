VISITA DELLA DELEGAZIONE CINESE DEL FUJAN ALLA PRESIDENTE TODDE

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

La delegazione della provincia del Fujian visita la regione e invita la presidente Todde a visitare la cina

Cagliari, 27/03/2025

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha accolto questa mattina a Villa Devoto la delegazione cinese della Provincia del Fujian, guidata dal vice governatore Li Xinghu. Tanti i temi trattati del delegato della Repubblica Popolare, a iniziare dall’avere maggiori e più stretti rapporti con la Regione Sardegna di tipo culturale e scientifico, sportivo e scientifico.

Oltre al vice governatore, per la delegazione cinese hanno partecipato il vicesegretario generale del Governo provinciale Lin Changyuan, il vicedirettore generale del Dipartimento di Educazione Wang Yang, il direttore della Divisione di Cultura e Educazione dell’Ufficio Generale del Governo Provinciale Luo Cibing, l’ufficiale dell’Ufficio generale del Governo Provinciale Chen Xiang e l’interprete dell’Ufficio degli Affari Esteri Wu Zengyu, che ha favorito il dialogo tra Li Xinghu e la presidente Alessandra Todde. Al tavolo, oltre la presidente, erano presenti anche il capo di gabinetto, Luca Caschili e il sindaco del capoluogo Massimo Zedda, che ha accolto la delegazione in città per poi accompagnarla all’incontro di Villa Devoto.

Li Xinghu ha presentato la provincia che governa, le sue caratteristiche culturali e produttive, per poi addentrarsi meglio negli ambiti per cui auspica una maggiore collaborazione con la Sardegna, a iniziare da quello dello sviluppo degli scambi turistici, culturali, sportivi e universitari, proponendo un gemellaggio tra la Regione Sardegna e la Provincia cinese.

“Sono contenta che si possa sviluppare un confronto culturale tra i nostri popoli”, ha sottolineato la presidente Todde, “conoscere reciprocamente la cultura di cui siamo entrambi ricchi è un aspetto che mi interessa molto”.

Anche il tema della collaborazione scientifica è stato di grande interesse. “Noi come Regione, e lo Stato italiano nel complesso, stiamo promuovendo la Sardegna come sede dell’Einstein Telescope – ha sottolineato la presidente della Regione – un progetto da 3 miliardi di euro per studiare le onde gravitazionali e conoscere più nel profondo l’universo. Un tema che potrebbe essere la base su cui costruire un rapporto di dialogo e collaborazione scientifica e accademica tra la nostra isola e la vostra provincia”.

L’incontro si è concluso con l’invito da parte di Li Xinghu a visitare ufficialmente la Provincia del Fujian “Sono davvero grata per questo scambio e spero davvero di poter visitare al più presto la vostra terra”, ha concluso la presidente della Regione.