COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Réf. CG024(2025)

La Bosnie-Herzégovine devrait rouvrir des négociations inclusives sur une réforme électorale et constitutionnelle en profondeur, déclare le Congrès du Conseil de l’Europe

En présentant le rapport, Marcin Golaszewski (Pologne, L, PPE/CCE) a indiqué que les élections se sont déroulées dans le calme et sans heurt, malgré des défis importants. Tout en soulignant que le consensus politique nécessaire à l’achèvement des négociations sur les indispensables réformes électorales fait toujours défaut, le Rapporteur s’est félicité des modifications du Code électoral adoptées en 2024 par le haut représentant, qui ont beaucoup amélioré l’intégrité des élections le Jour du scrutin et pendant la période préélectorale, et qui ont contribué à une campagne moins hostile.

Parallèlement, les ressources limitées de la commission électorale centrale et les délais de mise en œuvre trop courts, notamment pour la réalisation de plusieurs projets informatiques pilotes particulièrement ambitieux, ont fait peser une charge importante à tous les niveaux de l’administration, et certaines dispositions importantes n’ont pas été appliquées, ou seulement partiellement. La campagne a été marquée par un esprit de compétition, mais avec une couverture médiatique limitée et des allégations persistantes d’abus des ressources de l’État, elle n’a pas été beaucoup suivie.

Le Congrès a également encouragé les autorités à améliorer la couverture médiatique de la campagne, la participation des femmes et des jeunes à la vie politique locale, et la transparence et le contrôle du financement de la campagne, ainsi qu’à régler la question du vote aux élections locales des électeurs résidant de facto à l’étranger.

48e Session

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux est une institution du Conseil de l’Europe, chargée de renforcer la démocratie locale et régionale dans ses 46 États membres. Formé de deux chambres – la Chambre des pouvoirs locaux et la Chambre des régions – et de trois commissions, il comprend 612 élus représentant plus de 130 000 collectivités territoriales.

Président du Congrès : Marc Cools (Belgique, GILD), Président de la Chambre des pouvoirs locaux : Bernd Vöhringer (Allemagne, PPE/CCE), Président de la Chambre des régions : Tunç Soyer (Türkiye, SOC/V/DP).

Groupes politiques : Groupe des Socialistes, Verts et Démocrates Progressistes (SOC/V/DP), Groupe du Parti populaire européen (PPE/CCE), Groupe indépendant et libéral démocratique (GILD), Groupe Conservateurs & Réformistes européen (CRE).

