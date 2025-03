CONTIENE FOTO# ROMA – OPERAZIONE ANTIDROGA DI DDA E CARABINIERI, NOTIFICA IN CORSO DI UN’ORDINANZA CHE DISPONE MISURE CAUTELRI PER 18 PERSONE. INDAGINE PARTITA SEGUENDO UN PUSHER CHE SPACCIAVA NEI PRESSI DI PIAZZA NAVONA.

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – OPERAZIONE ANTIDROGA DI DDA E CARABINIERI, NOTIFICA IN CORSO DI

UN’ORDINANZA CHE DISPONE MISURE CAUTELRI PER 18 PERSONE.

INDAGINE PARTITA SEGUENDO UN PUSHER CHE SPACCIAVA NEI PRESSI DI PIAZZA

NAVONA.

ROMA – Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, è in

corso una vasta operazione dei Carabinieri della Compagnia di Roma Centro

per dare esecuzione a un’ordinanza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma

su richiesta della Procura della Repubblica di Roma – Direzione Distrettuale

Antimafia – che dispone misure cautelari nei confronti di 18 persone, di cui

8, associate in carcere, gravemente indiziate di essere i promotori e membri

di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze

stupefacenti mentre le altre 10 sottoposte alla misura degli arresti

domiciliari e dell’obbligo di presentazione in caserma poiché gravemente

indiziate di plurime condotte di spaccio e detenzione di sostanze

stupefacenti.

Le indagini dei Carabinieri, avviate dal monitoraggio dei canali di

approvvigionamento di un pusher dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti

nell’area della movida di Piazza Navona e Piazza del Fico, hanno permesso di

raccogliere gravi elementi indiziari in ordine all’esistenza di una

struttura criminale di tipo associativo con base logistica nel quartiere San

Basilio, dedita alla stabile gestione dello spaccio di stupefacenti –

prevalentemente cocaina e crack – nel quadrante nord-est della Capitale, con

propaggini appunto fino al centro storico.

La manovra investigativa ha consentito non solo di ipotizzare la struttura

piramidale dell’organizzazione, con a capo Alessio Capogna, parente di

storici personaggi del narcotraffico capitolino, nonché la suddivisione

interna dei ruoli ma anche e soprattutto lo schema operativo prescelto con

l’utilizzo del “modello itinerante” di piazza di spaccio, a discapito del

classico sistema statico, nel quale le cessioni avvenivano principalmente

attraverso un “delivery service”, a domicilio ovvero in punti d’incontro

fissi, previa ordinazione tramite un “centralino” disponibile 24 ore su 24.

270325

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma