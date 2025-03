Comunicato stampa – Al via la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via D’Azeglio, stanziati poco più di 85 mila euro.

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Parma, 27 marzo 2025. Al via la riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via D’Azeglio, stanziati poco più di 85 mila euro. Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione per dare seguito ad interventi di riqualificazione e miglioramento dell’Oltretorrente che si affiancano alle azioni già messe in campo nell’ambito del commercio e della sicurezza. Misure integrate che hanno l’obiettivo di migliorare la vivibilità del quartiere a beneficio della comunità.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’accordo di programma fra Regione Emilia-Romagna e Comune di Parma per lo sviluppo del progetto “Oltretorrente: azioni integrate per la riqualificazione del quartiere”, per cui sono stati affidati i lavori per il potenziamento del sistema di illuminazione pubblica in via Massimo D’Azeglio. La Regione ha riconosciuto la validità del progetto concedendo un cofinanziamento.

Il progetto prevede l’installazione di otto nuovi punti luce su palo artistico nelle vicinanze di piazzale Santa Croce, l’installazione di quattro nuovi bracci di illuminazione sulla facciata dell’ospedale vecchio, la sostituzione delle piastre a led, con l’intento di aumentare le prestazioni illuminotecniche, mantenendo l’aspetto artistico e garantendo alti risparmi. A questo si aggiunge il miglioramento dell’illuminazione della facciata della chiesa dell’Annunziata. La proposta progettuale di massima verrà sottoposta all’esame della Soprintendenza nei prossimi giorni e potrà subire alcune modifiche per adattarsi alle indicazioni che saranno espresse.

Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici, ha commentato: “L’intervento è finalizzato ad illuminare meglio i luoghi del quartiere che hanno una centralità viaria, aggregativa, storica e culturale non solo per il Quartiere ma per la Città intera. In questo modo rafforzeremo la vivibilità e la sicurezza della zona: una buona illuminazione contribuisce in modo determinante alla qualità dello spazio pubblico, accrescendo quel valore estetico dei luoghi che è strettamente connesso al sentimento di tranquillità della cittadinanza. In Oltretorrente lavoriamo per consolidare la coesione sociale che passa anche da un punto di equilibrio avanzato nella convivenza tra studenti universitari, residenti storici, cittadini con background migratorio ed esercizi commerciali che, insieme, costituiscono l’anima di un quartiere storico che guarda al futuro. Ringrazio l’Ufficio delle Manutenzioni e City Green Light per questo importante progetto”.

