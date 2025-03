CARABINIERI: REGGIO CALABRIA – OPERAZIONE DEI CARABINIERI AD ARGHILLA’. SGOMINATA UNA RETE DI “ARMIERI”.

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Nota stampa del 27 marzo 2025

Reggio Calabria: operazione dei carabinieri ad Arghilla’. Sgominata una rete di “armieri”: 9 soggetti in carcere.

L’operazione

Un’operazione imponente dell’Arma dei Carabinieri ha portato all’arresto di nove persone, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Il blitz, che ha visto impiegati oltre 100 militari dell’Arma, si è concentrato nel quartiere di Arghillà.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per gli arrestati, vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva, come previsto dalla normativa vigente.

Le indagini