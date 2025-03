(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Arte: Manzi (Pd) a Giuli, a parole seguano fatti, taglio IVA opere d’arte incomprensibilmente tolto da dl cultura

“Accogliamo con favore l’annuncio del Ministro della Cultura Alessandro Giuli sull’ok del MEF alla riduzione dell’IVA sulle cessioni di beni d’arte, una misura incomprensibilmente esclusa dal Decreto Cultura.” Lo dichiara Irene Manzi, capogruppo democratica nella Commissione Cultura della Camera.

“Si tratterebbe di un passo importante per sostenere il mercato dell’arte in Italia, un settore che merita maggiore attenzione e misure concrete per favorirne la crescita ed evitarne il declino competitivo, anche alla luce degli interventi fiscali già adottati da altri Paesi europei. Auspichiamo che questo annuncio si traduca rapidamente in un intervento legislativo effettivo e non resti l’ennesima promessa senza seguito.

Saremo attenti a monitorare il percorso parlamentare della misura, ribadendo l’assoluta incomprensibilità della scelta di non averla inclusa nel Decreto Cultura. Una scelta che ci porta ad essere diffidenti sugli annunci di oggi. Al tempo stesso, ci auguriamo che il Governo mostri lo stesso impegno anche sulle molte altre questioni ancora irrisolte che riguardano il patrimonio culturale e il suo sviluppo nel nostro Paese.”

