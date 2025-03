(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Riarmo Ue. Bonelli e Fratoianni (Avs), bene mozione M5S, anche Avs presenta

proprio testo. Aumentare spese militari è una follia. Il Parlamento

italiano venga coinvolto

Accogliamo positivamente la mozione del Movimento 5 Stelle sul piano di

riarmo di Ursula Von der Leyen. Anche noi come Avs depositeremo un nostro

testo.

Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Aumentare le spese

nazionali in Europa di 800 miliardi per armamenti è una follia. Significa

sottrarre risorse decisive alla spesa sociale, alle politiche industriali

della transizione ecologica, all’istruzione e alla ricerca scientifica. E

per di più, non produce nessun passo in avanti sulla difesa comune. Mentre

l’Europa scivola nell’economia di guerra vogliamo- concludono Bonelli e

Fratoianni – che il Parlamento Italiano, a partire dalle forze di

maggioranza e dal Governo Meloni, affronti in modo pubblico e trasparente

questo passaggio.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE