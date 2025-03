(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 *REGIONE E LIA DI COMUNS LADINS: NUOVE STRATEGIE PER RAFFORZARE LA TUTELA

DELLA MINORANZA LADINA*

*L’assessore Guglielmi incontra l’associazione Lia di Comuns Ladins:

potenziare il ruolo dell’associazione*

Trento, 26 marzo 2025 – Questa mattina l’Assessore regionale alle minoranze

linguistiche, Luca Guglielmi, ha incontrato la *Lia di Comuns Ladins*,

l’associazione che riunisce i Comuni intorno al massiccio del Sella,

presieduta dal Sindaco di San Martin de Tor, Giorgio Costabiei. Al centro

dell’incontro, le strategie per il rafforzamento della *Lia di Comuns

Ladins*, già riconosciuta formalmente dalla Regione autonoma Trentino –

Alto Adige//Südtirol quale strumento di collaborazione e coordinamento

delle politiche di tutela della minoranza ladina dolomitica.

La *Lia di Comuns Ladins* include i Comuni di Badia-Abtei,

Castelrotto-Ciastel-Kastelruth, Colle Santa Lucia-Col, Cortina

d’Ampezzo-Anpezo, Corvara, La Valle-La Val-Wengen, Livinallongo del Col di

Lana-Fodom, Marebbe-Mareo-Enneberg, Ortisei-Urtijëi-St. Ulrich, San Martino

in Badia-San Martin de Tor-St. Martin in Thurn, Santa Cristina Val

Gardena-Santa Crestina-St. Christina in Gröden, Selva Val

Gardena-Sëlva-Wolkenstein, e i Comuni dell’ambito territoriale del Comun

General de Fascia.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto fondamentale per

definire le modalità di rafforzamento delle attività dell’associazione,

nell’ambito delle iniziative regionali per la valorizzazione e la tutela

delle minoranze linguistiche.

*L’Assessore Guglielmi* ha ribadito l’impegno della Regione nel favorire il

consolidamento di reti istituzionali e associative a sostegno della

minoranza ladina dolomitica: “Il potenziamento della Lia di Comuns Ladins

rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia della nostra identità

culturale. La Regione è pronta a mettere in campo tutti gli strumenti

necessari per garantire la tutela e la valorizzazione della lingua e delle

tradizioni ladine”.

Il Sindaco di San Martin de Tor, *Giorgio Costabiei*, ha espresso

soddisfazione per l’attenzione riservata alla comunità ladina e ha

sottolineato l’importanza della collaborazione tra enti locali e Regione

per il futuro della minoranza linguistica.

*DIE REGION UND DER VERBAND „LIA DI COMUNS LADINS“:*

*NEUE STRATEGIEN FÜR EINEN STÄRKEREN SCHUTZ DER LADINISCHEN

SPRACHMINDERHEIT *

*Assessor Guglielmi trifft Vertreter des Verbands „Lia di Comuns Ladins“

und bestätigt dessen Stärkung*

Trient, 26. März 2025 – Heute Vormittag hat der Regionalassessor für

Sprachminderheiten Luca Guglielmi die Vertreter des Verbands „Lia di Comuns

Ladins“ getroffen, der die Gemeinden im Gebiet der Sellagruppe umfasst und

dessen Vorsitzender der Bürgermeister von St. Martin in Thurn Giorgio

Costabiei ist. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Strategien zur

Förderung des „Lia di Comuns Ladins“, der von der Autonomen Region

Trentino-Südtirol bereits offiziell als Instrument der Zusammenarbeit und

Koordinierung der Politik zum Schutz der ladinischen Sprachminderheit

anerkannt wird.

Zum Verband „Lia di Comuns Ladins” gehören die Gemeinden Badia-Abtei,

Kastelruth-Ciastel- Castelrotto, Colle Santa Lucia-Col, Cortina

d’Ampezzo-Anpezo, Corvara, Wengen-La Val- La Valle, Livinallongo del Col di

Lana-Fodom, Enneberg-Mareo- Marebbe, St. Ulrich-Urtijëi- Ortisei, St.

Martin in Thurn-San Martin de Tor- San Martino in Badia, St. Christina in

Gröden-Santa Crestina- Santa Cristina Val Gardena, Wolkenstein-Sëlva-

Selva Val Gardena sowie die Gemeinden im Gebiet der „Comun General de

Fascia“.

Bei dem Treffen fand ein wichtiger Austausch statt, bei dem die Modalitäten

zur Stärkung der Tätigkeiten des Verbands im Rahmen der Initiativen der

Region zur Aufwertung und zum Schutz der Sprachminderheiten festgelegt

wurden.

*Regionalassessor Guglielmi* bestätigte, dass die Region die Institutionen

und Verbände fördern und stärken werde, die sich für die Unterstützung der

ladinischen Sprachminderheit einsetzen, und erklärte: „Die Stärkung des

„Lia di Comuns Ladins“ ist ein wichtiger Schritt für den Schutz unserer

kulturellen Identität. Die Region ist bereit, alle erforderlichen Maßnahmen

zu ergreifen, um den Schutz und die Aufwertung der ladinischen Sprache und

Traditionen zu gewährleisten.“

Der Bürgermeister von St. Martin in Thurn *Giorgio Costabiei *zeigte sich

zufrieden über die Aufmerksamkeit, die der ladinischen Gemeinschaft zuteil

wird, und unterstrich die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen den

örtlichen Körperschaften und der Region für die Zukunft der

Sprachminderheiten.

