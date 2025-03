L’agricoltura protagonista ad Agriumbria 2025: gli eventi di Cia Umbria

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Presentare la stampa dell’invito presso la SEGRETERIA GENERALE INGRESSO SUD. Il presente

invito non è valido per l’ingresso in fiera successivamente all’orario di svolgimento dell’iniziativa

Sarà possibile partecipare anche

attraverso la

piattaforma Zoom cliccando qui o

inquadrando QR Code di seguito

29/03

AGRICOLTURA

SOCIALE

ESPERIENZE A CONFRONTO

ORE 14.30 – SALA RIUNIONI, PALAZZINA 1

CENTRO FIERISTICO UMBRIAFIERE – BASTIA UMBRA

Attività svolta con il contrib. CSR Marche Interv. SRH04 ID 77257

Attività svolta con il contrib. CSR Marche Interv. SRH04 ID 77257

AGRICOLTURA SOCIALE

ESPERIENZE A CONFRONTO

Saluti istituzionali

Matteo Bartolini – Vice Presidente nazionale CIA-Agricoltori Italiani

Alessandro Taddei – Presidente CIA-Agricoltori Italiani Marche

dell’

Agricoltura Sociale: Dal Quadro Normativo alla Progettazione Operativa

Coordina: Paola Riolo – Università Politecnica delle Marche

Leonardo Lopez – Regione Marche

Giorgio Leti Acciaro – Regione Umbria

Biancamaria Torquati – Università degli Studi di Perugia

Carla Moretti – Università Politecnica delle Marche

Lavorare in rete: Sinergie vincenti

Coordina: Cristina Martellini – AiCARE

Cristina Gagliardi – INRCA Centre for Socio-Economic Research on Ageing

Marco Fioravanti – ANCI Marche

Laura Ferranti – ASL Umbria 2

Esperienze, inclusione e lavoro

Coordina: Dimitri Giardini – CIA Marca di Ancona

Luca Bianchi – Az. Agr. Luca Bianchi, Fabriano (AN)

Graziano Sampaolo – Az. Agr. Graziano Sampaolo, Nocera Umbra (PG)

Conclusioni

Matteo Bartolini – CIA Umbria