Energia – Governo. “Bollette scorrette. Stop al caro bollette!” Oggi pomeriggio mercoledi 26 marzo Speaker Corner di Avs Piazza Capranica ore 17 con Bonelli e Fratoianni

“Bollette scorrette. Stop al caro bollette!”

Oggi pomeriggio mercoledi 26 marzo Speaker Corner di Avs

Oggi pomeriggio mercoledi 26 marzo alle ore 17, in Piazza Capranica a Roma

si terrà uno Speaker Corner di Alleanza Verdi Sinistra, “Bollette

Scorrette, Stop al caro bollette” dove parlamentari si alterneranno ad

associazioni, scienziati, sindacalisti e sarà l’occasione per presentare

un’alternativa concreta alla strategia energetica fossile adottata dal

governo Meloni, e interverranno Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni

Nel nostro Paese 2,3 milioni di famiglie sono in povertà energetica. E il

governo Meloni ha bloccato lo sviluppo delle rinnovabili, capaci di

abbassare il prezzo dell’energia elettrica, condannando l’Italia a una

crescente dipendenza dal gas – principale responsabile del caro bollette –

e smantellando le fonti rinnovabili, puntando su un improbabile ritorno al

nucleare che costerà caro agli italiani. È necessario fermare la truffa

nucleare ed è sempre più urgente utilizzare gli extraprofitti per abbassare

i costi dell’energia. È necessario disaccoppiare subito i prezzi

dell’energia e adottare i prezzi zonali, per garantire trasparenza e

concorrenza.

