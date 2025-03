CONTIENE FOTO#ROMA – 10 PERSONE ARRESTATE NELLE ULTIME ORE DAI CARABINIERI, GRAVEMENTE INDIZIATE DI FURTO AGGRAVATO LUNGO LE PRINCIPALI FERMATE DELLA METROPOLITANA LINEA “A”.

(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

ROMA – 10 PERSONE ARRESTATE NELLE ULTIME ORE DAI CARABINIERI, GRAVEMENTE

INDIZIATE DI FURTO AGGRAVATO LUNGO LE PRINCIPALI FERMATE DELLA METROPOLITANA

LINEA “A”.

ROMA – Grazie a un’intensa attività di controllo condotta dai Carabinieri

del Comando Provinciale di Roma e coordinata dalla Procura della Repubblica,

è stato possibile arrestare in flagranza di reato 10 persone, tutte

gravemente indiziate di furto aggravato. I Carabinieri hanno intensificato i

controlli, in particolare, nei luoghi a maggiore afflusso turistico, come la

linea A della metropolitana, che collega i principali punti di interesse

della Capitale. Negli ultimi giorni, sette persone, tra cui cinque donne,

sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Roma

Parioli, mentre sottraevano portafogli e smartphone dalle borse e tasche di

turisti e viaggiatori nel momento in cui salivano sui treni, confondendosi

tra la folla e approfittando della rapida chiusura delle porte con

conseguente immediata partenza. Una volta chiuse le porte, le vittime si

rendevano conto del furto solo dopo che il treno era partito, mentre gli

indiziati rimanevano sulla banchina in attesa del prossimo treno. Con le

stesse modalità, altre due persone sono state arrestate dai Carabinieri

della Stazione di Roma Prati, mentre un’altra persona è stata arrestata dai

Carabinieri della Stazione di Roma Flaminia. Tutte le vittime di furto hanno

presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti

convalidati. Si precisa che considerato lo stato del procedimento, indagini

preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale

sentenza definitiva.

260325

___________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma