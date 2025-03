(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 Bonelli: 2,3 milioni di famiglie in povertà energetica ma Meloni non parla

del caro energia

“La premier Meloni non parla dei problemi del Paese. Il caro energia ha

messo in ginocchio famiglie e imprese, mentre le società energetiche,

grazie alla speculazione sul gas, hanno accumulato in tre anni profitti per

70 miliardi di euro, mentre nel nostro Paese 2,3 milioni di famiglie sono

in povertà energetica. Il governo ha fermato le rinnovabili e ha bloccato

la tariffazione zonale, che abbasserebbe il prezzo dell’energia, ma la

delibera è ferma ad Arera”.

Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, a margine del flashmob

sul caro bollette organizzato da AVS.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE