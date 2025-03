(AGENPARL) - Roma, 26 Marzo 2025

(AGENPARL) – Wed 26 March 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI, GIOVEDÌ 27 MARZO 2025

“ORTI URBANI” FOSSO DELLE CAMPANELLE

Ore 10.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla presentazione del progetto “Orti urbani” Fosso delle Campanelle. Palazzo Valentini – Sala Mons. L. Di Liegro (Via IV Novembre 119/a)

CONFERENZA STAMPA “TEATRO FESTIVAL OSTIA ANTICA”

Ore 12 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla conferenza stampa di presentazione del “Teatro Festival Ostia Antica” al Teatro Argentina (Largo di Torre Argentina, 52)

TARGA IN MEMORIA DI ENNIO SIGNORINI

Ore 15.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di scoprimento della targa in memoria di Ennio Signorini (Via Meuccio Ruini, angolo Via Orlando Guardati)

INAUGURAZIONE NUOVA PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO

Ore 18.30 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’inaugurazione della nuova Piazza San Giovanni in Laterano. (Piazza San Giovanni in Laterano, fronte Basilica)