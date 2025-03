(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Zingaretti: Israele è di fronte ad un bivio

“Israele è di fronte ad un bivio, come dimostra la decisione degli ebrei d’Europa di non partecipare ad una conferenza sull’antisemitismo, piaga purulenta in Europa e in occidente, a cui il governo Netanyahu ha ritenuto di invitare anche formazioni europee di estrema destra e antisemite solo perché appoggiano la deriva militarista in atto a gaza e cisgiordania. Il rifiuto degli ebrei d’Europa di piegarsi ad una visione strumentale della lotta all’antisemitismo aiuterà il popolo d’israele nella sua lotta per la difesa della democrazia israeliana”.

Lo dichiara Nicola Zingaretti, capodelegazione PD al Parlamento europeo