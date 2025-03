(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 25 marzo 2025

Viabilità, dal 27 marzo al 5 aprile divieto di transito e di

sosta in un tratto di via Castel dei Gai per lavori di

messa in sicurezza di una frana

Da giovedì 27 marzo prenderanno il via i lavori di sistemazione di una frana, causata dal maltempo

dei giorni scorsi, per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità in un tratto di via Castel dei Gai.

Per permettere i lavori sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Dal 27 marzo al 5 aprile, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 18, in via Castel dei Gai in prossimità

dell’incrocio con via Casetta di Santomoro sarà in vigore il divieto di sosta e di transito per tutti i

veicoli, esclusi i mezzi di soccorso e di emergenza e quelli impegnati nelle lavorazioni. I pedoni

potranno camminare lungo un percorso protetto.

Sempre dal 27 marzo al 5 aprile in via Castel del Gai, in prossimità della località Fontanella, sarà

istituito il divieto di sosta per allestire un cantiere e per un deposito di mezzi e materiali.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.