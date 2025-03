(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

Sicurezza stradale: Giovedì 27 serata a Bagnoli di sopra

L’Associazione Inter Sseae, con il patrocinio dei Comuni di Agna,

Anguillara Veneta, Bagnoli di Sopra, Conselve, San Pietro Viminario e

Tribano, organizza un convegno dedicato alla sicurezza stradale.

L’evento si terrà giovedì 27 marzo 2025 alle ore 20:30 presso il Teatro C.

Goldoni di Bagnoli di Sopra.

Il convegno avrà come tema le recenti modifiche al Codice della Strada, con

particolare attenzione alle limitazioni e tutele per una guida più sicura e

responsabile.

Interverranno esperti del settore:

–

Anna Lisa Mongiorgi, dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova

–

Federico Gallo, avvocato specializzato in legislazione dei trasporti

–

Francesco Francini, medico nutrizionista e direttore dell’Unità

Operativa Complessa di Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda

Ospedale-Università di Padova

L’incontro sarà moderato da Stefano Bazza e Michele Vendramin.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’importante occasione di

approfondimento per cittadini e professionisti del settore interessati a

conoscere le nuove normative e le buone pratiche per una mobilità più

sicura.