REMIND – COMUNICATO STAMPA – Consigli contro le truffe: il 26 marzo a Incisa il secondo degli incontri organizzati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e dai Carabinieri del comando locale

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Consigli contro le truffe: il 26 marzo a Incisa il secondo degli incontri

organizzati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e dai Carabinieri del

comando locale

*Appuntamento alle 17 presso la biblioteca Rovai di Incisa, dedicato in

particolare agli anziani. Il sindaco Pianigiani: “Presto nuovi incontri a

tema, anche nelle frazioni” *

Diffidare delle apparenze. Non aprire la porta agli sconosciuti, online e

offline. Non fidarsi di chi si finge addetto postale, forze dell’ordine,

addetti alla lettura di gas e luce oppure di chi, simulando una richiesta

di aiuto da parte di un parente (dal vivo, per telefono o via mail) chiede

denaro, gioielli, codici bancari o dati personali. *Sono solo alcuni dei

consigli che i Carabinieri di Figline e Incisa Valdarno hanno rivolto ai

cittadini*, e in particolare agli anziani, il 19 marzo a Palazzo Pretorio e

che replicheranno *il 26 marzo alle 15 presso la biblioteca Gilberto Rovai

di Incisa*.

“L’idea di promuovere delle *attività congiunte con i Carabinieri del

comando locale* – spiega il *sindaco Valerio Pianigiani* – nasce già la

scorsa estate quando, fin dai primi giorni del mio mandato amministrativo,

ho avviato un dialogo e un confronto costante con le forze dell’ordine,

verso le quali nutro piena fiducia, rispetto e stima. *Ed è proprio in sede

dei nostri colloqui che è emersa la necessità di organizzare degli incontri

come questi*, che abbiamo intenzione di replicare anche nelle frazioni,

rivolti a tutta la popolazione, con l’obiettivo di informarla e allertarla

sui comportamenti sempre più tipici dei truffatori e suggerire dei rimedi

in chiave preventiva. E a questo proposito, *oltre a proseguire con le

attività di controllo e monitoraggio del territorio in accordo con

Carabinieri e Polizia municipale, come Amministrazione comunale stiamo

puntando anche sull’implementazione della videosorveglianza*”.

“Al momento – prosegue Pianigiani – *sul territorio si contano già 64

telecamere di contesto e 11 portali di lettura targhe, inclusi i 2 *varchi

del centro storico, per controllare a distanza l’attivazione dell’area

pedonale di piazza Ficino. *Nel corso di questa annualità, invece, ne

arriveranno ulteriori 4 in via Garibaldi, 2 a Poggio alla Croce, 1 nel

sottopasso di via Bianca Pampaloni e 2 ai giardini Cavicchi.* Infine,

stiamo lavorando per reperire risorse utili a procedere all’installazione

di ulteriori telecamere anche a Palazzolo, in zona Stadio e all’altezza

delle rotonde di via Copernico e Giardini dalla Chiesa”.

Comunicazione Istituzionale

Comune Figline e Incisa Valdarno