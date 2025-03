(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Imprese: Casasco (FI), prorogare termine per obbligo polizze catastrofali

“Si avvicina il termine del 31 marzo, che prevede l’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi provocati da calamità naturali. È fondamentale prevedere una proroga, perché le aziende devono avere il tempo necessario per adeguarsi, trovando un accordo sulle modalità operative con le compagnie assicurative e le associazioni di categoria.

Le imprese, sia che siano proprietarie che locatarie degli immobili in cui operano, sono obbligate ad assicurarlo garantendo il suo valore di ricostruzione. Nel nostro Paese sono circa 2,8 milioni gli immobili destinati a usi commerciali, turistici e di altro tipo, oltre la metà sono in affitto; le circa 1,5 milioni di imprese in locazione devono verificare con i proprietari le caratteristiche dell’immobile e se ci sono già polizze in essere. Sebbene l’onere di assicurarsi ricada sul conduttore, i benefici vanno al proprietario, il che implica costi e responsabilità aggiuntive. Servirebbe quindi più tempo per aggiornare i contratti. Inoltre, il costo complessivo per la ricostruzione dei locali commerciali potrebbe ammontare a circa 118 miliardi di euro, con una spesa annua di circa 400 milioni per le polizze. Certamente, l’assicurazione è necessaria, anche perché non può continuare lo Stato ad intervenire con risorse pubbliche, ma le imprese devono avere la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando in tempi ragionevoli e sostenibili le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi. Il decreto interministeriale che avrebbe dovuto chiarire le modalità operative sia stato approvato solo il 27 febbraio, lasciando molte questioni irrisolte, e ad oggi non è ancora stato attivato il portale IVASS per la comparabilità delle offerte assicurative. Tema che per prima Forza Italia ha sollevato con l’on. Paola Boscaini, che ha evidenziato le criticità che sarebbero emerse e che puntualmente si stanno verificando. Compatibilmente con le normative europee, si potrebbe creare un premio unico su tutto il territorio nazionale, eliminando le attuali disparità tra le varie regioni. Inoltre, le imposte sulle polizze potrebbero essere reinvestite dallo Stato per finanziare progetti che contribuiscano a risanare e proteggere i territori più vulnerabili ai rischi di calamità naturali”.

Così in una nota Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia.

