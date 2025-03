CS RECALL+++CONFERENZA STAMPA STATO D’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL COMPARTO AGRICOLO

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

Cagliari, 25/03/2025

Mercoledì 26 marzo, alle 9.30 nella sala riunioni dell’Agenzia Laore (11° piano, ascensore centrale) in via Caprera 8 a Cagliari, l’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, terrà una conferenza stampa per discutere sullo stato di attuazione degli interventi programmati nel settore agricolo a valere sulle risorse regionali, nazionali e comunitarie. In occasione della convocazione del tavolo del comparto, sono state invitate le Organizzazioni professionali agricole. Interverranno anche i Direttori delle Agenzie Laore, Maria Ibba, e Argea, Gianni Ibba.

Durante il tavolo verrà illustrato il quadro generale di andamento della spesa, sia a valere sulle risorse comunitarie della PAC, che sulle Misure di investimento del PSR 2014/2022. L’Agenzia Laore, invece, offrirà un quadro dettagliato sull’avanzamento della spesa relativamente alle misure di aiuto ed indennizzo, finanziate con risorse nazionali e regionali.