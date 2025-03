Concerto “Pantomime italiane” – 30 marzo, ore 11 – Sala Pegasus

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

Si è diplomato in violino e in viola al Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia con il

massimo dei voti. Si è perfezionato in Italia con P. Vernikov e Z. Gilels, a Vienna con E.

Chugajeva e ad Augsburg con Lydia Dubrovskaja presso l’Hochschule für Musik NürnbergAugsburg, dove ha conseguito il “Kuenstlerisches Diplom”. Ha inoltre frequentato

l’Accademia di Perfezionamento del Teatro alla Scala per Professori d’Orchestra,

l’Accademia del Trio di Trieste a Duino e i corsi del M° Giuranna presso l’Accademia W.

Stauffer di Cremona.

Già giovanissimo ha fatto parte della Wiener Jeunesse Orchester, ha suonato come spalla

dei secondi con l’Orchestra Sinfonica della Musikhochschule di Augsburg e come primo

violino di spalla con l’Orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala in numerosi concerti

sia al Teatro alla Scala sia al Teatro degli Arcimboldi. Dal 2002 ha svolto una intensa

attività orchestrale collaborando con l’orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia

di Roma, l’orchestra Haydn di Bolzano e Trento, l’orchestra Sinfonica della RAI di Torino e

l’orchestra Filarmonica Toscanini suonando sotto la guida dei maggiori direttori del nostro

tempo: L. Maazel, G. Pretre, Y. Temirkanov, K.Masur, Z. Metha, E. Inbal, C. Dutoit, M.

Rostropovich, M.W. Chung e con solisti come M. Vengerov, S. Krilov, S. Bunin, U.Ughi, J.

Fischer, Jundi Li, G. Saham. Con le suddette orchestre ha effettuato tournèe in Europa,

America, Cina, Giappone, Medio Oriente suonando nelle più importanti sale del mondo.

Ha suonato come primo violino di spalla con l’Orchestra Internazionale d’Italia, con il

Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, con “Roma Sinfonietta”, con la Camerata del Titano

di San Marino, con la FORM Filarmonica Marchigiana.

Dal 2009 al 2016 è stato membro dei “Solisti Aquilani” suonando come concertino dei

primi violini e spalla.

Dal 2019 collabora con il PMCE (Parco della Musica Contemporanea Ensemble).

Svolge un’intensa attività anche come solista e camerista, che lo ha portato ad esibirsi in

varie formazioni per associazioni musicali italiane ed estere con partners quali Dora

Schwarzberg, Carlo Maria Parazzoli, Marco Fiorini, Daniele Orlando, Marco Serino, Simone

Briatore, Francesco Peverini, Luca Sanzò, Francesco Pepicelli, Vincenzo Mariozzi.

Come solista si è esibito con le orchestre: “Armonica Temperanza” di Roma, “John Cabot

Chamber Orchestra”, “Camerata del Titano” di San Marino, Muroran Civic Orchestra

(Giappone).

Ha registrato per Radio Classica e ha inciso per “Brillant Classics” e Bongiovanni-Bologna.

Da anni si dedica all’insegnamento del violino. E’ docente di ruolo presso il Conservatorio

“G.Paisiello” di Taranto e direttore artistico dell’Accademia Musicale Sherazade di Roma.

Tra i suoi allievi ci sono giovani vincitori e premiati in concorsi nazionali e internazionali

(“Grumiaux International Competition”, Concorso Città di Vittorio Veneto, Premio

Crescendo di Firenze, Concours International “Marie Cantagrill” di Taurignan-Vieux, Borsa

di studio “Maura Giorgietti” della Filarmonica della Scala, Concorso Valsesia Musica). Dal

2023 è curatore dello Youth Chamber Music Festival&Meeting nell’ambito del festival

“Trame Sonore” di Mantova.

CV LUCIA SORCI

Si è diplomata presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia con il massimo dei voti e la

lode sotto la guida di Franco Fabiani per il pianoforte e di Francesco Pepicelli e

Costantino Mastroprimiano per la musica da camera.

Ha frequentato master class e corsi di pianoforte con Lya De Barberiis, Malcolm Bilson,

Maurizio Zanini, Ramin Bahrami e David Breitman.

Ha ottenuto premi e riconoscimenti sia in veste di solista sia in varie formazioni

cameristiche, in diversi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui il Concorso

Internazionale Pianistico “Città di San Gemini”, Premio Musicale “Alberto Gori” di

Sarteano, Concorso Musicale “Soundtrack” di Foligno, Concorso Musicale “Daniele

Ridolfi” di Viareggio e Concorso “Nuovi Orizzonti” di Arezzo. Nel 2009 è risultata fra i primi

12 concorrenti al “Premio Venezia”, concorso riservato ai migliori diplomati italiani in

pianoforte dell’anno accademico 2007-2008, esibendosi al Teatro “La Fenice” di Venezia.

Ha partecipato in qualità di maestro collaboratore ad alcune produzioni del Teatro Lirico

Sperimentale “A. Belli” di Spoleto.

Ha suonato come solista e in formazioni cameristiche per varie istituzioni in Italia e

all’estero, tra cui Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Festival dei Due Mondi

di Spoleto, Fondazione Guido d’Arezzo, Accademia Filarmonica Romana, Carroll

University of Waukesha (USA), Festival Pianistico di Spoleto, Festival di Omegna sul Lago

d’Orta, Fondazione Brunello Cucinelli, Ambasciata della Repubblica Slovacca a Roma,

Associazione Umbrisch-Provencalischer-Markt di Tübingen (Germania), Festival Musica in

Etruria della Scuola di Musica di Fiesole, Centro Studi Musicali F. Busoni di Empoli, A.Gi.Mus.

di Perugia, Città di Ottobeuren (Germania),

European Clarinet Association,

UmbriaMusicFest, Camera Musicale Romana, CIPAM di Arezzo, Associazione Filarmonica

Umbra di Terni, University of Wisconsin in Milwaukee – Peck School of the Arts (USA), Festival

Segni Barocchi di Foligno, Andrea Bocelli Foundation, Accademia Italiana del Clarinetto,

Istituzione Collegium Artis di Frascati, Gymnasium Herman Hesse di Calw (Germania),

Amici della Musica di Foligno e Fondazione Amici della Fenice di Venezia.

Attualmente insegna al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.