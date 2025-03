(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Bonelli: da AVS, PD e M5S posizione unica contro riarmo, su politica estera

maggioranza spaccata

“È evidente che nella maggioranza si stia consumando una guerra di

logoramento, con una serie di atti politici che confermano le tensioni

interne. Un esempio chiaro è l’intervista rilasciata dal viceministro

Durigon a La Repubblica, in cui suggerisce al ministro degli Esteri Tajani

di farsi aiutare nella gestione dei rapporti con gli Stati Uniti. Una

dichiarazione che appare come un tentativo di scavalcare il ruolo del

ministro stesso, ulteriormente rafforzata dalla telefonata di Salvini con

il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. Questa situazione dimostra come

all’interno della maggioranza ci siano questioni irrisolte, in particolare

sul tema della politica estera. In questo contesto, riconosco come un passo

avanti significativo la posizione assunta dalla segretaria del PD, Elly

Schlein, per la costruzione di un’alleanza futura. Alleanza Verdi e

Sinistra, il Movimento 5 Stelle e il PD condividono una posizione comune

contro il piano di riarmo proposto da Ursula von der Leyen. Parliamo di un

piano da 800 miliardi di euro che rischia di indebitare pesantemente il

nostro Paese. Vogliamo sapere dal governo dove intende reperire queste

risorse, perché, a detta loro, il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione non

si tocca, così come la sanità pubblica. Non possiamo accettare che a pagare

siano le future generazioni. La maggioranza abbia il coraggio di dire

chiaramente agli italiani che la loro scelta è quella di ipotecare il

futuro del Paese”.

Così Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di

Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo ad Agorà, su Rai3.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE