(ARC) Ricerca: Rosolen, programma Sis punta a integrare scienza a territorio

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 L’assessore ha partecipato al Consiglio di indirizzo del sistema

scientifico e dell’innovazione

Trieste, 25 mar – “Mi colpiscono due aspetti critici del mondo

del lavoro: oltre 22mila laureati hanno lasciato la regione in

dieci anni e i dati su salari e potere d’acquisto sono

allarmanti. Dobbiamo agire su questi fronti per trasformare

formazione, ricerca e innovazione in benefici concreti per il

territorio. Ci? richiede un ulteriore accompagnamento del mondo

produttivo e, soprattutto, una visione complessiva in cui il

sistema della ricerca non sia pi? separato dal contesto generale,

ma ne sia parte integrante. Il programma di quest’anno lo

dimostra chiaramente”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale al Lavoro e alla

ricerca Alessia Rosolen intervenendo al Consiglio di indirizzo

del Sistema scientifico e dell’innovazione del Friuli Venezia

Giulia.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, questo

modello – rappresentato dal Sis – ? unico e continua ad esserlo.

“Per quanto riguarda gli ultimi anni – ha affermato l’assessore –

posso affermare che si ? passati da una visione meramente

quantitativa a una che integra anche la dimensione qualitativa.

Una visione che non si limita al mondo della ricerca in Friuli

Venezia Giulia, ma che si connette con la societ? in cui siamo

inseriti. Lo fa attraverso temi legati a strumentazioni,

infrastrutture, progettualit?, ma anche tenendo conto del

contesto territoriale, delle politiche regionali e nazionali,

nonch? delle sue variabili”.

Rosolen ha quindi sottolineato come ci si trovi dinnanzi a

un’evoluzione che non si ferma all’incoming e alla presenza

temporanea del personale, degli studenti universitari e dei

percorsi di alta formazione, ma inizia a porre l’attenzione, come

sta facendo la Regione, anche sul successivo ingresso nel mondo

del lavoro e sulla permanenza sul territorio.

L’attrattivit? deve valere anche per gli enti di ricerca: ?

rilevante nella misura in cui si garantiscono le condizioni

affinch? chi vive e lavora in Friuli Venezia Giulia possa

decidere di restare.

L’assessore ha poi rimarcato come la Regione Friuli Venezia

Giulia sia l’unica in Italia ad aver strutturato dei modelli

stabili di collaborazione con il Ministero dell’universit? e

della ricerca e il Ministero degli Affari esteri e della

cooperazione internazionale.

Infine, in relazione a uno dei punti all’ordine del giorno della

seduta del Consiglio, l’assessore ha espresso la propria

soddisfazione per l’allargamento della rete dei partner di Sis a

quattro nuovi membri: Fondazione italiana fegato; Fondazione

internazionale Trieste per il progresso e la libert? delle

scienze; Organization for women in science for the developing

world; Centro internazionale di scienze meccaniche.

ARC/GG/ma

251708 MAR 25