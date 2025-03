(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

*Comunicato stampa del 25 marzo 2025*

*Alla Peschiera di Santa Fiora si evolve il progetto di ripopolamento e

conservazione della trota Mediterranea: da quest’anno gli avannotti

potranno ripopolare i fiumi oltre i confini regionali*

*Si potenzia il progetto grazie alle risorse che la Regione ha erogato per

l’incubatoio di Santa Fiora e per l’incubatoio in appendice di Arcidosso*

Prosegue e si evolve il progetto di ripopolamento e conservazione della

trota Mediterranea in corso alla Peschiera di Santa Fiora: da quest’anno

gli avannotti (i piccoli di trota) nati dall’incubatoio di Santa Fiora, e

da quello in appendice di Arcidosso, potranno essere utilizzati per

ripopolare anche i corsi d’acqua al di fuori dei confini regionali, sempre

nel rispetto della normativa vigente. Si potenzia infatti il progetto

grazie alle risorse stanziate nel 2025 dalla Regione per i 4 incubatoi

ittici della Toscana, 69mila euro, di cui potranno beneficiare anche le

strutture di Santa Fiora e Arcidosso.

“Il progetto che stiamo portando avanti sull’Amiata – *spiega il

responsabile Dario Durazzi -* è finalizzato al ripopolamento e alla

conservazione della trota Mediterranea (*Salmo ghigii*), una specie un

tempo ampiamente diffusa lungo l’Appennino, ma oggi gravemente minacciata

di estinzione. L’iniziativa si concentra sull’allevamento di esemplari

selezionati, da cui, mediante riproduzione artificiale, nota come

‘spremitura’, otteniamo le uova durante il periodo invernale, che poi

vengono successivamente monitorate in incubatoi specializzati. Le trote in

questione sono tipizzate geneticamente, al fine di utilizzare solo

riproduttori puri mediterranei”.

“Nel 2024 abbiamo ottenuto dalla spremitura *210mila uova*. -*prosegue

Dario Durazzi* – Quando la produzione è particolarmente copiosa, una parte

delle uova da Santa Fiora viene trasferita nell’incubatoio in appendice di

Arcidosso. A Santa Fiora, inoltre, nelle vasche della Peschiera, vengono

allevati i riproduttori. Nel momento in cui gli avannotti raggiungono una

lunghezza di 3-4 cm, il 90% di essi viene distribuito alle associazioni che

ne fanno richiesta tramite la Regione Toscana, per essere reintrodotti nei

corsi d’acqua. Grazie alle risorse regionali, da quest’anno gli avannotti

dell’Amiata potranno andare a ripopolare non solo i fiumi della Toscana

come in passato, ma anche altri corsi d’acqua al di fuori del territorio

regionale, sempre nel rispetto della normativa vigente, e questa è una

importante novità. I rimanenti avannotti vengono mantenuti nelle strutture

alla Peschiera, dove proseguono la loro crescita per diventare i futuri

riproduttori. Queste azioni costituiscono un elemento fondamentale della

nostra strategia di conservazione, volta a garantire la sopravvivenza a

lungo termine di questa specie endemica”.

“La Peschiera di Santa Fiora oltre ad essere un luogo simbolo per la sua

storia e la sua bellezza, è uno dei pochi incubatoi d’Italia in grado di

fornire materiale da semina nei fiumi–* commenta Serena Balducci, assessore

all’Ambiente di Santa Fiora – *ed è quindi considerato strategico per la

reintroduzione della trota. Siamo fieri di aver messo a disposizione questo

splendido parco per un obiettivo così nobile e di aver lottato tanti anni,

per la sua crescita, assieme alla Regione, ai volontari dell’associazione

Libera Pesca e ai biologi e ricercatori che l’hanno seguito. Proprio queste

persone meritano un plauso per il loro costante impegno e per l’esperienza

che mettono in campo. L’amministrazione comunale vuole ringraziarli per lo

straordinario lavoro che stanno facendo. Questo progetto rappresenta un

esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità

locale, dimostrando come la sinergia tra enti pubblici e volontariato possa

generare risultati concreti e duraturi per l’ambiente”.

