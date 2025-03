[acspro] [CRUmbria-News] Qt 11 “Intendimenti della Giunta regionale in merito alla gara del Trasporto pubblico locale”

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Interrogazione di Melasecche e Tesei (Lega), l’assessore Francesco De

Rebotti risponde: “Entro breve porteremo in Commissione e in concertazione

una proposta concreta, che eviti impatti negativi sui bilanci futuri della

Regione”

(Acs) Perugia, 25 marzo 2025 – Nel question time odierno, i consiglieri

della Lega Enrico Melasecche e Donatella Tesei hanno interrogato

l’assessore ai trasporti Francesco De Rebotti per sapere “come mai non

sono state ancora formalizzate all’Agenzia per la Mobilità le nuove

direttive per la gara che sono state anticipate in campagna elettorale e che

consentirebbero di sbloccare la procedura dopo quattro mesi dalla definizione

dei tredici potenziali gestori; se la Giunta intende far contribuire tutti

gli altri soci della partecipata di minoranza Umbria Mobilità, oggi anche

Agenzia, ai costi di risanamento, in considerazione del fatto che tutti hanno

partecipato alle scelte che hanno portato al disastro ben conosciuto in base

ad un recente indirizzo da parte della Corte dei Conti per la società Sase

che gestisce l’aeroporto; a che punto sono le rendicontazioni al Ministero

dei lavori ferroviari effettuati nei lustri precedenti, verificando quindi la

corretta gestione degli stessi; se le attività della partecipata, oggi

Agenzia, procedono puntualmente, confermando e consegnando ai consiglieri i

cronoprogrammi relativi a tutte le scadenze che incombono, dai cantieri

ferroviari, alla gara del TPL, al rinnovo del materiale rotabile”.

In Aula, Melasecche ha chiesto anche di “quantificare il maggior costo per

il bilancio regionale che deriverebbe da possibili colpevoli ritardi di anno

in anno e la possibile riduzione dei finanziamenti disponibili nell’indizione

della gara per il rinnovo del materiale rotabile; chiarire gli intendimenti

della Giunta per la nomina dell’amministratore della partecipata Umbria

Mobilità”. Melasecche ha ricordato anche che “la gara estremamente

complessa è stata fin qui gestita dalla partecipata Umbria Mobilità

supportata da un advisor esperto individuato con relativa selezione pubblica,

con l’indirizzo strategico politico del Servizio Infrastrutture e Trasporti;

è stata impostata su quattro lotti in osservanza del decreto relativo ai

‘costi standard’ che regola il settore specifico e con vincolo di

aggiudicazione di due soli lotti; è stata tenuta presente l’esperienza di

altre regioni, autorizzata in ciò dall’Autorità per la regolamentazione dei

trasporti, informata alle direttive dell’Anac che ha imposto dalla sua

costituzione un rigore prima inesistente con controlli e sanzioni esemplari;

ha portato alla definizione di tredici richieste di partecipazione alla gara

validate fin dal novembre 2024. Il presidente della Sezione di controllo

della Corte dei Conti – ha ricordato Melasecche – nell’udienza del 13

febbraio scorso ha chiesto lumi sulle reali intenzioni della nuova Giunta in

merito alla gara, ottenendo solo risposte vaghe dalla presidente Proietti

mentre i mesi trascorrono inesorabilmente e sarebbe rilevante il danno

erariale legato al rinvio della gara anche di un solo anno”.

L’assessore De Rebotti ha risposto che “stiamo cercando di rimettere a

posto le cose, anche nel settore del trasporto pubblico locale. Servono

innovazione e progresso per fornire servizi efficienti, anche a chiamata,

risparmiando risorse. Entro breve porteremo in Commissione e in concertazione

una proposta concreta in questo senso. Uno dei temi da affrontare è

sicuramente quello del sovraffollamento delle corse scolastiche, che

risultano anche insicure o inadeguate. Importante anche prendere spunto dalle

buone pratiche di altri Paesi d’Europa, che hanno molto da insegnarci.

C’è da sciogliere il nodo del deposito di Perugia: ho scritto al Comune

per definire l’ubicazione del deposito dei nuovi mezzi pubblici, che sarà

anche officina e stazione di ricarica. Il deposito richiederà un

investimento, un tema da gestire. Il rinnovo e l’adeguamento del parco

tecnologico è un altro obiettivo, che per eliminare le barriere per le

persone disabili. Andranno individuate le somme a disposizione per la

gestione pluriennale del servizio di trasporto pubblico. Dovremo essere

attenti e scrupolosi. Dobbiamo agire nel rispetto delle normative e dei

modelli che vogliamo seguire. Nel confronto con i soggetti interessati si

capiranno i limiti di tutte le proposte. Di certo bisognerà evitare che ci

siano impatti negativi sui bilanci futuri della Regione.

Enrico Melasecche ha replicato: “Meglio tardi che mai. Nel 2019 la

situazione era drammatica. Oggi l’Agenzia lavora ancora sotto legge

fallimentare. Noi abbiamo iniziato a pagare i debiti pregressi. Spero che le

risposte che mi verranno fornite per iscritto saranno in grado di dare

soddisfazione non solo ai dipendenti delle società di trasporto ma anche ai

cittadini. Bisogna evitare in ogni modo la mediazione al ribasso”. MP/

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79986