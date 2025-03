(ACON) MORTE SUL LAVORO. BUNA (LEGA): IMPEGNO A RAFFORZARE CULTURA SICUREZZA

(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(ACON) Trieste, 25 mar – "Queste tragedie, oltre a farci

provare un profondo dolore, devono spingerci a garantire maggiore

sicurezza nei posti di lavoro. Dobbiamo, tutti insieme, far s?

che drammi come quest’ultimo accaduto in una azienda del

Maniaghese non si ripetano. Non si pu? morire cos? a 22 anni”.

Lo sottolinea in una nota Lucia Buna, consigliere di Lega Fvg, a

nome dell’intero gruppo politico, riflettendo sul decesso del

giovane operaio in un’azienda del territorio pordenonese.

“La sicurezza sul posto di lavoro ? un elemento che sta a cuore a

tutti – prosegue Buna – e la Regione lavora in questo senso: lo

testimoniano i finanziamenti per la formazione continua degli

operatori, la creazione dell’Osservatorio regionale sugli

infortuni e il rafforzamento dell’attivit? ispettiva, ma ancora

non basta. Anche all’interno degli istituti scolastici si procede

a dedicare risorse per rendere consapevoli dei pericoli le nuove

generazioni di lavoratori. Pensare che la formazione sia tempo

perso, significa non aver capito la lezione che arriva da queste

morti bianche. Dobbiamo continuare a impegnarci con

determinazione per aumentare l’attenzione su questo tema e per

garantire l’incolumit? dei lavoratori”.

“Dopo Lorenzo Parelli nel 2022 – conclude Buna – il nostro

territorio ? colpito ancora una volta dalla morte di un giovane

lavoratore. In attesa che le indagini chiariscano con certezza

quello che ? accaduto, alla famiglia della vittima vanno le

nostre pi? sentite condoglianze”.

