(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Migranti, Bonelli: Piantedosi sconfessa Meloni, Albania modello inesistente

“Con l’intervista di oggi al quotidiano La Stampa, il Ministro Piantedosi

sconfessa la propaganda del Governo sui CPR in Albania, che per ammissione

indiretta del Ministro dell’Interno, semplicemente non fun-zio-ne-ran-no.

Spacciati da Meloni come modello invidiatoci in tutta Europa, in realtà non

sono altro che un bluff, una colossale operazione di propaganda costata

quasi 1 miliardo e totalmente a carico dei contribuenti italiani.

La Presidente del Consiglio Meloni deve chiedere scusa per aver sperperato

ingenti fondi pubblici e sottratto risorse umane per una operazione

rivelatasi fallimentare”.

Così in una nota Angelo Bonelli, Co-Portavoce di Europa Verde e deputato AVS

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE