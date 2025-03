(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Bonelli: Il governo chiarisca sul ruolo di Cuzzocrea nonostante il rinvio a

giudizio

“L’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, è stato

rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta sugli appalti affidati

durante la sua gestione. La vicenda riguarda i rilievi mossi dall’Anac in

merito alla gestione degli appalti, delle forniture e dei servizi

dell’ateneo peloritano. I reati contestati sono abuso d’ufficio e turbativa

d’asta.

Alla luce di questa grave vicenda giudiziaria, ho presentato

un’interrogazione parlamentare per chiedere al governo se ritenga opportuno

mantenere Salvatore Cuzzocrea nell’incarico di consulente della ministra

Bernini e come componente della commissione VIA nazionale, nomina

effettuata dal ministro Pichetto Fratin. Ritengo inopportuno che chi è

coinvolto in un’inchiesta di questa portata continui a ricoprire incarichi

di rilievo nelle istituzioni pubbliche esprimendo pareri su progetti di

infrastrutture e sulle politiche del ministero della ricerca e

dell’università .”

Lo dichiara in una nota Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e

Sinistra. e co-portavoce di Europa Verde

