(AGENPARL) - Roma, 24 Marzo 2025

(AGENPARL) – Mon 24 March 2025 Potenza, 24 marzo 2025

Bardi sull’anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine

Il Presidente: “E’ nostro dovere promuovere i valori di libertà, giustizia e democrazia”

“La Basilicata si unisce al cordoglio e al ricordo di una delle pagine più

tragiche della storia del nostro Paese. Il 24 marzo 1944, 335 innocenti furono

vittime di una brutale rappresaglia nazista, un crimine efferato che ha segnato

profondamente la coscienza nazionale”. E’ quanto dichiara il Presidente della

Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione dell’anniversario dell’eccidio delle

Fosse Ardeatine.

“La memoria di quell’orribile massacro – sottolinea Bardi – deve

rappresentare, per tutti noi, un monito costante. È dovere delle Istituzioni, ma

anche di ogni cittadino, custodire il ricordo di quei martiri e continuare a

promuovere i valori di libertà, giustizia e democrazia per i quali tante vite

furono spezzate. La Basilicata, terra di dignità e di pace, si stringe idealmente

ai familiari delle vittime e a tutti coloro che, ogni giorno, lavorano per

preservare la memoria storica e difendere i principi fondanti della nostra

Repubblica. Solo attraverso la memoria – conclude il Presidente – possiamo

costruire un futuro libero dall’odio, dall’intolleranza e da ogni forma di

violenza”.